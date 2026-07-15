תהליך הכנת עוגת יום ההולדת בחלל - צילום: Jessica Meir תהליך הכנת עוגת יום ההולדת בחלל | צילום: צילום: Jessica Meir 10 10 0:00 / 1:00

אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית הצליחו להכין עוגת יום הולדת מיוחדת בתנאי חוסר כבידה, והסרטון שתיעד את התהליך הפך לוויראלי ברשתות החברתיות.

העוגה הוכנה לכבוד יום הולדתה של האסטרונאוטית של נאס"א ג'סיקה מאיר, שחגגה כ־400 קילומטרים מעל פני כדור הארץ. מאחר שאפייה רגילה אינה אפשרית בחלל בשל חוסר הכבידה, שעלול לגרום לפירורים לרחף ולפגוע בציוד רגיש, חברי הצוות נאלצו לאלתר. את העוגה הכין הקוסמונאוט הרוסי אנדריי פדיאייב, שתיעד את כל תהליך ההכנה.

האסטרונאוטית ג'סיקה מאיר בתחנת החלל הבינלאומית ( צילום: Jessica Meir )

העוגה הורכבה ממנות מזון של סוכנויות החלל האמריקנית והרוסית וכללה חלב מרוכז ממותק, שכבות של עוגת דבש פרוסה, יוגורט ופירות יער מיובשים שהוחזרו למצבם המקורי באמצעות מים. כלל המרכיבים כמובן הודבקו למקומם בכדי למנוע מהומה.

מאיר כתבה באינסטגרם: "חברי הצוות שלנו הם מומחים אמיתיים ל'מטבח החלל', כך שאכלתי בתחנת החלל הרבה יותר עוגות מאשר על כדור הארץ. העוגה הזו הוכנה לכבוד יום ההולדת שלי בשבוע שעבר. תודה לכל אנשי צוות משלחת 74 שהפכו את היום הזה למיוחד."

גם סוכנות החלל האירופית (ESA) הגיבה לסרטון וכתבה כי העוגה "נראית טעימה להפליא".