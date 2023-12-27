הגבר החרדי שהגיע לטיפול אצל מרדכי, היה נראה כלפי חוץ כאיש עסקים מוצלח עם ילדים טובים, אך הנפש שלו סערה מהפגיעה החמורה שעבר בילדות מרב הקהילה שלו | סיפור מרטיט עם מוסר השכל חשוב מאין כמותו להורים (מגזין כיכר)
מקרה מחריד המלמד על התשלום הגבוה שלה המלחמה גם בפן הנפשי של הלוחמים: מספר חיילים שוחררו להפוגה קצרה בכפר הנופש, במהלך הלילה, אחד החיילים התעורר מסיוטים והחל לירות בתוך החדר, מספר חיילים נפצעו באורח קל (חדשות)
מדור הייעוץ של "כיכר השבת": מה עושים עם ילד בן 11 הסובל מסיוטי לילה כבר שנים ארוכות? בת שבע משיבה: "ילדים רבים מפחדים בלילות. למרות שקשה לנו להבין ממה הילד מפחד, וזה נשמע לנו מאד לא הגיוני, צריך לזכור שהפחד שהילד מרגיש, הוא פחד אמיתי מאד, ממש כמו הפחדים שלנו כמבוגרים. חשוב מאד לעשות את ההפרדה בין הפחד שהילד מרגיש, לבין הסיבה לפחד"