במהלך כנס בו נאם היום, חזר ראש הממשלה נתניהו על דברים שאמר במהלך ראיון בארה"ב בנוגע לתלות הישראלית באמריקנים | ראש הממשלה רמז היום שוב: ישראל צריכה להפסיק להיות תלויה בארה"ב בתחום הנשק וההגנה (חדשות, מדיני)
אחרי שאלפים עזבו כבר את עזה לטובת מגורים במצרים, האמריקנים הבהירו למצרים כי זו ההזדמנות האחרונה שלהם להעינות להצעת ההגירה מרצון ולקלוט מאות אלפי תושבי רצועת עזה, ובמידה ולא הסיוע של ארה"ב שעומד על מיליארדים - יקוצץ (חדשות, בעולם)
רוב מוחץ של סנטורים קורא לנשיא אובמה להגיע להסכם מידי עם ישראל על גובה חבילת הסיוע האמריקנית והגדלתו באופן משמעותי: "עלינו לדאוג לכך שישראל תוכל לדאוג לעצמה". המתמודד הרפובליקני טד קרוז גם היה בין חותמי המכתב, אך איזה סנטור לא? (בעולם)