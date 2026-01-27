ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שלישי) במסיבת העיתונאים לעיכוב הנשק בזמן ממשלו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן. נתניהו אמר כי "לוחמים נפלו בגלל שלא הייתה לנו תחמושת, חלק מזה נבע בגלל אמברגו ואמרתי שזה לא יהיה יותר".

שליחו של הנשיא ביידן עמוס הוכשטיין אמר ל-N12 בתגובה לדברי ראש הממשלה כי "נתניהו גם לא אומר אמת וגם מגלה כפיות טובה כלפי הנשיא ביידן שהציל את ישראל ברגע הכי פגיע בהיסטוריה שלה".

כזכור, עם כניסת ישראל לרפיח במאי 2024, בניגוד לדעתה של ארה״ב, ממשל ביידן החליט להטיל אמברגו גם על פצצות כבדות במשקל טונה - מסוג MK-84, וגם על דחפורים הנדסיים מסוג D-9. בשני המקרים, מדובר באמצעי לחימה ובכלים הכרחיים לטובת השמדת מבנים, נטרול מטענים ובתים ממולכדים.

על פי נתונים שפרסם הכתב הצבאי דורון קדוש, מאז חידוש הלחימה במרץ 2025 ועד הפסקת האש באוקטובר 2025 - נפלו בתמרון הקרקעי בעזה 61 לוחמים. 38 מתוכם, כלומר יותר מ-60% - כתוצאה ממטעני אויב.