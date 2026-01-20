ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (שלישי) עם חניכי המכללה לביטחון לאומי; תתי-אלופים בצה״ל ובכירים בזרועות הביטחון.

במהלך נאום שנשא, רמז שוב ראש הממשלה על הצורך שישראל תתנתק מהתלות האמריקנית בהגנה ובייצור הנשק.

בדברים שנשא בפני חניכי המכללה לביטחון לאומי אמר נתניהו: ״אנחנו הופכים את ישראל למעצמה אזורית, ובכמה דברים למעצמה עולמית. אנחנו צריכים הגנה חזקה מאוד, כושר ייצור עצמאי ולהעמיק את היתרון היחסי״

ראש הממשלה סקר בפניהם את ההחלטות המכריעות לאורך ״מלחמת התקומה״ שהובילו לשינוי פני המזרח התיכון כולו, והשיב על שאלותיהם.

כזכור, במהלך ביקורו בארה"ב לאחרונה אמר ראש הממשלה שישראל צריכה להתנתק תוך עשור מהתלות בייצור הנשק האמריקני.

בראיון מצולם ומדובר למגזין ה'אקונומיסט', הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו על כוונתו לשנות מן היסוד את מערכת היחסים הביטחונית עם ארצות הברית. לדבריו, בכוונתו להביא למצב שבו ישראל לא תזדקק עוד לסיוע הכספי הביטחוני תוך עשור. "אמרתי את זה לנשיא טראמפ", חשף נתניהו, "אנחנו מאוד מעריכים את מה שקיבלנו, אבל גדלנו".

נתניהו הסביר כי העצמאות הביטחונית תישען על הצמיחה האדירה של המשק הישראלי. "הכלכלה שלנו תגיע בוודאות תוך עשור לטריליון דולר", טען, והוסיף כי פיתוח היכולות הטכנולוגיות המדהימות של ישראל מאפשר לה להתחיל בתהליך צמצום הדרגתי של הסיוע עד להגעתו ל"אפס" בסוף העשור.

גישתו החדשה של ראש הממשלה מגיעה כתוצאה מהסקת מסקנות במהלך המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, כאשר ממשל ביידן הגביל בשלב מסוים את יכולת התקיפה הישראלית באמצעות אמברגו נשק חלקי.