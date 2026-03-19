ראש המטה האמריקני ללוחמה בטרור במשרד המלחמה של ארה"ב, ג'ו קנט, הודיע שלשום (שלישי) כי החליט להתפטר מתפקידו בטענה כי ממשל טראמפ נגרר במלחמה עם איראן אחרי הלובי הישראלי, אלא שמתברר כי מאחורי הקלעים הוא נחקר בחדש להדלפת מידע מסווג.

מקורות המעורים בפרטים אמרו לרשת CBS News האמריקנית כי ה-FBI פתח בחקירה נגד קנט בחשד כי הדליף מידע מסווג.

על פי הדיווח, החקירה נגד קנט החלה עוד לפני שהגיש את מכתב ההתפטרות הדרמטי שלו. ה-FBI סירב להגיב לפרסום.

כזכור, במכתב התפטרות נוקב שפרסם, הצהיר קנט כי אינו יכול לתמוך ב"מצפון נקי" במלחמה המתנהלת באיראן. הוא טען כי איראן לא היוותה "איום מיידי" על ארה"ב, והאשים כי המלחמה החלה כתוצאה מ"לחץ מצד ישראל והלובי האמריקאי החזק שלה". קנט אף הרחיק לכת וטען כי גורמים ישראלים ותקשורתיים הוליכו שולל את הנשיא טראמפ באמצעות "קמפיין דיסאינפורמציה".

מאוחר יותר, הנשיא דונלד טראמפ לא נשאר חייב והגדיר את עזיבתו של קנט כ"דבר טוב", תוך שהוא מכנה אותו "חלש מאוד בנושאי ביטחון".