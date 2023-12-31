רגע לפני שמיליוני תיירים שוטפים את רחובות איסטנבול, פשטו כוחות הביטחון על תאי טרור רדומים של המדינה האסלאמית • 115 עצורים, אקדחים טעונים ומזימה אכזרית: לפגוע בקהילות נוצריות ובמוקדי בילוי במהלך חגיגות ראש השנה • כך נמנע אירוע רב-נפגעים בלב טורקיה (בעולם)
בליל ראש השנה מתפללים וצועקים: 'לה' הארץ ומלואה'! עם ישראל מוכיח ש'אין עוד מלבדו'! ובליל תחילת השנה של אומות העולם, הם - חוגגים ממלאים תאוותם.ההבדל בין שתי החגיגות - מבטל את הקטרוג על ישראל ומביא ברכה | מאמר מיוחד (חסידים)
חגיגות לרגל ה'סילבסטר' הנוצרי נערכו בשדרות באולם שמתחתם בית הכנסת של עולי קווקז. רב בית הכנסת ל"כיכר השבת": "האירוע לא עושה רושם טוב, חברי הקהילה התקשרו אליי זועמים". דוברות העירייה: מדובר באולם פרטי (חדשות)