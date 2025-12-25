לשכת התובע הראשי של איסטנבול חשפה היום (חמישי) כי מבצע מודיעיני רחב היקף הוביל למעצרם של לא פחות מ-115 חשודים המזוהים עם דאע"ש – רשת טרור ענפה שתכננה להפוך את חגיגות סוף השנה בריבי המדינה האיסלאמית לזירת קטל.

המטרה: נוצרים ותיירים

המידע המודיעיני שהגיע לידי משטרת איסטנבול היה ממוקד ומקפיא דם: תאי הטרור תכננו סדרה של פיגועים משולבים, כשהיעד המרכזי הוא אוכלוסייה שאינה מוסלמית. על פי החשד, המחבלים תכננו לפשוט על כנסיות, מוסדות דת ומוקדי תיירות הומי אדם, בדיוק ברגעים שבהם הריכוז הביטחוני נמוך והחגיגות בשיאן.

במהלך הפשיטות הליליות, כשהם חמושים בצווי מעצר ונתמכים ביחידות מיוחדות, נתקלו השוטרים ב"מחסני מוות" קטנים: אקדחים, תחמושת רבה וחומרי הסתה שנועדו להוציא אל הפועל את המזימה הרצחנית.

הרפובליקה תחת איום: דאע"ש לא מוותר על טורקיה

המעצרים הללו אינם מקריים. בשנים האחרונות טורקיה מנהלת מלחמת חורמה בתאי הטרור של המדינה האסלאמית, שהצליחו בעבר לבצע פיגועים קטלניים במדינה (כמו הפיגוע במועדון ה"ריינה" בערב השנה החדשה ב-2017). המבצע הנוכחי מסמן את נחישות הממשל באנקרה להעביר מסר חד משמעי: השמיים והרחובות של טורקיה לא יהיו הפקר.

העובדה ש-115 חשודים נעצרו במבצע אחד מעידה על עומק החדירה של הארגון ועל העבודה המאומצת של גופי המודיעין הטורקיים (ה-MIT) בסיכול תשתיות הטרור בטרם יוכלו להכות.

סוף שנה תחת אבטחה כבדה

למרות ההצלחה שבמעצר, איסטנבול נכנסת לכוננות שיא. נוכחות משטרתית מוגברת תורגש בכל פינה, ובמיוחד באזורי התיירות והכנסיות של העיר. התובע הראשי הבהיר כי החקירה נמצאת רק בראשיתה, וייתכן כי מעצרים נוספים יבוצעו בימים הקרובים כדי להבטיח שהחגיגות יעברו בשלום.