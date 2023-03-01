בראיון יוצא דופן עם אלי גוטהלף ב״כיכר FM״, הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה, לא הסתפק בסיפורים על פוריות ורפואה. הוא שרטט מסע שנע בין ישיבות באורוגוואי, מסדרונות הוותיקן, חיפושים אחר כלי המקדש, פרות אדומות, בני נח, גדולי ישראל מכל הזרמים, ו-104 אלף ילדים שלדבריו נולדו בעקבות פעילות המכון. והחזון שמלווה אותו מאז ילדותו: ״אתה צריך לעשות חסד כל היום, בלי לקחת גרוש״. כיכר FM (צפו)
הצילו! "עגונה חיה" – יש "חיה" כזאת? אם את עגונה, מסורבת גט או בחשש שבעלך זומם לעגן אותך? יש נקודה חשובה שאתם חייבים לדעת על קיומה * שרי שטיירמן בטור אישי על סרבני גט, עגונות ומה המניע לכל הסבל הזה (דעות)
פרץ הוכמן ז"ל, נפטר ימים ספורים לפני הטקס הממלכתי לציון השואה, אולם בסרטון מיוחד שצולם לפני מותו, הוא מספר את סיפורו האישי. הוכמן, היה אמור להשיא משואה באירוע הממלכתי, במקומו, הדליקה רעייתו שתחיה. צפו בסיפורם האישי של ששת מדליקי המשואות • מרגש (חדשות, בארץ)