היזהרו: פריצה מזעזעת למכשירי הסריקה העצמית ברשתות המזון החרדיות חושפת ילדים ומבוגרים לתכנים חמורים. ארגון 'טהרתינו' בהודעת אזהרה דרמטית: "ראייה אחת פסולה – הנזק בלתי הפיך" | הארגון קורא להימנע משימוש עד לתיקון הבעיה | כל הפרטים על האזהרה (חרדים)
הגאון רבי דוד לייבל, יוצא הבוקר במכתב ומסביר, כי גיוס החרדים המבוגרים לשלב ב' בצבא, לא מלמד על כך, שחרדים צעירים שאינם עמלים בתורה, צריכים גם להתגייס - אלא אם כן, הצבא יתאים את עצמו מבחינה רוחנית | המכתב (חדשות חרדים)
האזור של קריית חסידות בעלזא בירושלים, נהפך בשנים האחרונות למקום מרכזי וסואן הכולל עשרות חנויות מסוגים שונים | רבני החסידות טענו: "המצב בגבולות נראה רע מאד. אסור לנו להסכים למראות שכאלה בסמיכות לשכונה החסידית" | בעקבות כך, הוחלט להקים ועד שיגבש כללים שונים כדי לשמר את גדרי הצניעות | כל הפרטים (חסידים)