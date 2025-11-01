רגע לפני שאתם שולחים את ילדיכם היקרים לכם מפז ל"מבצע קניות שבועי" שלפני שבת, עם רשימה מדויקת וכרטיס האשראי – עצרו הכל! האם בדקתם היכן הם עומדים לסיים את משימתם?

לא, אנחנו לא מדברים על תוספת של חטיף שוקולד או סדרת מדבקות חדשה. מדובר על סכנה רוחנית ממשית, חמורה ומזעזעת, שמסתתרת דווקא בפינה הכי 'תמימה' בדרכם של הילדים – מסופוני הסריקה העצמית של רשתות המזון.

הסערה פרצה עם פרסום מודעת אזהרה חריפה מטעם ארגון 'טהרתינו', הפועל מטעם וועד הרבנים לענייני טכנולוגיה. במודעה, שהופצה ערב שבת, נכתב: "נזעזענו לשמוע על מקרים רעים רבים שארעו במכשירי ה'מסופונים' ברשתות המזון, שנפרצו רח"ל תוך כדי פעולה, לדברים גרועים ביותר".

כן, קראתם נכון. הארגון מזהיר כי אותם מכשירים שנועדו לחסוך לנו עמידה בתור, הפכו, בפריצה נבזית, לשער כניסה לתכנים שאינם ראויים, ואף חמורים, אשר עלולים לפגוע בנפשם הרכה של ילדי ישראל, ואף של מבוגרים תמימים.

'טהרתינו' לא משאיר מקום לספק ומבהיר כי מדובר בסכנת נפשות של ממש: "אי לכך מחובתינו להזהיר גדולים וקטנים לא להשתמש במכשירים אלו כלל וכלל, עד שיסודר העניין בכי טוב בס"ד". את המודעה הם מסיימים את אזהרתם בקריאה: "שמרו על נפשותיכם ועל נפשות בני ביתכם וילדיכם, אין לתאר את הנזקים הנגרמים רח"ל מראיה אחת פסולה, וד"ל".