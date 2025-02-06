ועדת הבריאות דנה בכוונה לבטל את התוספת התקציבית בסך כ- 100 מיליון ש"ח, בסל הבריאות הציבורי | "כל קיצוץ בתקציב, הוא גזירת מוות על חולים רבים, על רקע הצרכים הרפואיים הגוברים, ומחירי התרופות החדישות שמרקיעים שחקים" (כנסת, בריאות)
הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות עדכנה את סל התרופות לשנת 2025, והמליצה על הכנסתן של 117 תרופות וטכנולוגיות נוספות, בהן טיפולים עבור כ-318 אלף איש בעלות כוללת של 650 מיליון שקלים לשנת 2025 (חדשות, בריאות)
בגלל המצב הביטחוני דיוני ועדת סל התרופות המאשרת את התקציב השנתי נדחו והחולים חוששים מעיכוב בקבלת התרופות הדרושות עבורם וקיצוץ בתקציב התוספת השנתית לסל הבריאות בסך 650 מיליון ש"ח • משרד הבריאות: "התקציב לא יקוצץ" (חדשות)
שבועיים אחרי שבג"צ ביטל את החלטת ממשלה להעביר 65 מיליון שקלים מסל הבריאות לטיפולי שיניים, אושר בועדת העבודה והרווחה של הכנסת רפורמת השיניים שיזם סגן שר הבריאות יעקב ליצמן. המשמעות של ההחלטה, שהחל מהראשון לחודש (יולי), יינתנו לילדים עד גיל שמונה טיפולי שיניים בחינם, או בסבסוד (בריאות)