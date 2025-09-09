כיכר השבת
"דאגה גדולה אצל המטופלים"

מנותקים? | לא להאמין, אבל הממשלה דנה ברצינות על הקיצוץ הזה: "גזירת מוות"

ועדת הבריאות דנה בכוונה לבטל את התוספת התקציבית בסך כ- 100 מיליון ש"ח, בסל הבריאות הציבורי | "כל קיצוץ בתקציב, הוא גזירת מוות על חולים רבים, על רקע הצרכים הרפואיים הגוברים, ומחירי התרופות החדישות שמרקיעים שחקים" (כנסת, בריאות)

תרופות | אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

התקציב לרפואה ולבריאות יקוצץ? ברקע המשך הלחימה המתנהלת ברצועת וכוונת הממשלה לקצץ בתקציבי משרדי הממשלה, ועדת הבריאות דנה היום (שלישי) בכוונה לבטל את התוספת התקציבית בסכום של כ100 מיליון ₪, בתקציב סל הבריאות.

בדו"ח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שהוצג בדיון, הובהר כי ההתפתחות הטכנולוגיות המתמדת בתחום הבריאות מחייבת את עדכונו של סל הבריאות. על פי המחקר, עד כה לא נקבע בחוק מנגנון להרחבת הסל ולהכנסת תרופות וטכנולוגיות חדשות. עם זאת צוין כי, בעקבות מחאה ציבורית, בשנת 1998 בכל שנה (מלבד שנת 2003) הוקצה תקציב שנתי להרחבת סל שירותי הבריאות.

בנוסף נאמר כי הקצאה זו מכונה עדכון טכנולוגי כאשר בשנת 2023 היא הייתה על סך 650 מיליון ש"ח, לעומת 500 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים: 2021-2017. עתה מתבקש קיצוץ של 100 מיליוני ₪ - והחזרת העדכון ל-500 מיליון ₪.

ד"ר זאב פלדמן, יו"ר ארגון רופאי המדינה שהשתתף בדיון טען כי "אי הוודאות סביב גובה תקציב סל התרופות והטכנולוגיות גורמת לדאגה גדולה אצל המטופלים כיוון שלחלקם היא גזירת מוות, ופוגעת גם ברופאים ובצוותים הרפואיים, אשר אין בידיהם את כל הכלים לבצע את מה שנשבעו לעשות - לרפא ולהציל חיים", לדבריו: "יש לדאוג לתוספת קבועה בסך 1.5% בסל התרופות והטכנולוגיות בכל שנה".

נועה גוטליב האחראית על ריכוז תחום בריאות באגף התקציבים באוצר, השיבה לשאלות שהופנו אליה, כי הקיצוץ בתקציב הסל תלוי בהחלטת ממשלה, ולא בידיהם.

יו"ר הוועדה, ח"כ יוני משריקי קרא בסיום הדיון להותיר את התוספת במלואה, לאתר לכך מקור תקציבי שלא מתוך תקציב משרד הבריאות, ולקבוע אחוז תוספת קבוע לסל.

