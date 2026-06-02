הגרחי"א לנדא: "פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, צריך להילחם בתופעת המידע הכוזב נגד החיסונים, שגורמת סכנה לאנשים״ • הגרש"צ רוזנבלט :"כולם רואים שמאז הופעת החיסונים, המחלה ירדה, ודאי שזוהי ההשתדלות המחויבת מן התורה״ • הגר''מ בן שמעון : "אני מבקש מכל האוכלוסייה המבוגרת והאוכלוסייה בסיכון גבוה לשמוע בקול הרופאים וללכת להתחסן כנגד אומיקרון וכנגד שפעת״ (בריאות)
פרויקטור הקורונה, פרופ' סלמאן זרקא, התייחס בוועדת הבריאות של הכנסת לעלייה בתחלואת הקורונה ואמר כי "זן BA5 תופס את מקומו ויהיה הזן המשמעותי", הוא הוסיף כי "יש מחשבה להחזיר לתקנות חובת עטיית מסכות בחללים סגורים" (בריאות)
הראשון לציון ורבה של ירושלים רבי שלמה משה עמאר נפגש עם פרויקטור הקורונה פרופ' סלמן זרקא: "יש לנו בארץ רופאים מומחים ומדענים שזוכים להערכה בכל העולם, חובה להישמע להם ומצווה חשובה לחסן את הילדים!" (בריאות)