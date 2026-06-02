"תחת אש בבית החולים": דובר צה"ל והפצועים רצו למקלט בזיו

המציאות הביטחונית המורכבת בצפון הארץ קיבלה אמש (שני) המחשה דרמטית, כאשר תא"ל אפי דפרין, דובר צה"ל, הגיע לביקור במרכז הרפואי "זיו" בצפת כדי לבקר לוחמים שנפגעו בלחימה. באמצע הביקור נשמעה אזעקת אמת, והדובר נאלץ לעבור יחד עם הפצועים, בני משפחותיהם והצוותים הרפואיים למרחב הממוגן במיון הילדים.

הביקור התמקד בלוחמים שנפגעו מרחפן נפץ באזור בית הלל ובאירועי לחימה נוספים בגזרת לבנון. תא"ל דפרין המשיך את הביקור גם תחת איום הטילים, תוך שהוא מעניק מסר של תמיכה ללוחמים הפצועים. האירוע משקף את המציאות הקשה שבה פועל בית החולים הצפוני, הממשיך לספק טיפול רפואי מציל חיים תחת אש.

את הסיור ליווה מנהל המרכז הרפואי, פרופ' סלמאן זרקא, שהדגיש את חשיבות הביקור מבחינת הלוחמים המאושפזים. "עבור הלוחמים שלנו, הביקור של נציג בכיר מצה"ל מהווה מסר חשוב של מחויבות, דאגה והוקרה", מסר פרופ' זרקא. לדבריו, הקשר ההדוק בין צה"ל למערכת הבריאות מהווה מרכיב מרכזי בחוסן הלאומי של מדינת ישראל.

הנתונים שפורסמו על ידי המרכז הרפואי "זיו" מעידים על הנטל הכבד המוטל על בית החולים הצפוני. במהלך חודש מאי בלבד, טופלו במרכז הרפואי 137 חיילים ו-10 אזרחים שפונו מאזורי הקרבות בגבול הצפון. נכון להיום, מאושפזים בבית החולים שלושה לוחמים: שניים ביחידה לטיפול נמרץ כללי ואחד במחלקת כירורגיה.

יצוין כי בימים האחרונים התעצמה הפעילות הביטחונית בגבול הצפון, כאשר צה"ל ממשיך לפעול נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. דובר צה"ל הבהיר לאחרונה כי אין מחסור בציוד למניעת רחפנים, וכי הרמטכ"ל עוסק בנושא באופן אישי.

הביקור של תא"ל דפרין בבית החולים "זיו" משקף את המחויבות של צה"ל כלפי הלוחמים הפצועים, גם בתנאים המורכבים ביותר. המשך הלחימה בצפון מחייב את מערכת הבריאות להיות ערוכה לכל תרחיש, תוך שמירה על רמת טיפול גבוהה ומקצועית.