פסק דין היסטורי בירושלים. גבר שסירב להעניק גט לאשתו במשך שלושים שנה חויב בפיצוי עתק של כ-4.7 מיליון שקלים. השופטת קבעה כי מדובר בפגיעה קיצונית בזכויות היסוד ובכבוד האישה לאורך עשורים של סבל (חוק ומשפט)
לאחרונה הותר לפרסום פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, שקבע כי מאחר שהאישה מסרבת לקבל גט, היא אינה זכאית יותר למזונות. עם זאת, נקבע כי לאחר קבלת הגט היא תהיה רשאית לתבוע את זכותה לכתובה או לפיצויים.
ד' בריקסמן התארסה השבוע עם תושב בני-ברק, במזל טוב. פרשת הגירושין של משפחת בריקסמן הסעירה את העולם החרדי בישראל ובארה"ב: הבעל לשעבר ברח וסרב לתת גט, וכשאותר בארה"ב - כך סיפר - אנשי מאפיה איטלקית הוציאו ממנו את הגט באלימות. השבוע, נרשם סוף טוב לסיפור (חרדים)