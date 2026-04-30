30 שנות סרבנות עלו ביוקר: הבעל ישלם כ-5 מיליון שקל

( צילום: שאטרסטוק )

שלושים שנה של סיוט, השפלה ופגיעה אישית, התנקזו השבוע לפסק דין דרמטי שמעביר מסר ברור: החירות של אישה אינה הפקר. בית המשפט לענייני משפחה בירושלים קבע תג מחיר חסר תקדים לסרבנות גט – 4,743,292 שקלים – אחד הסכומים הגבוהים ביותר שנפסקו אי פעם בישראל בגין נזקי עיגון.

הפרשה המטלטלת החלה באמצע שנות ה-90. בני הזוג נישאו, אך כבר ב-1995 הגישה האישה תביעת גירושין. בשנת 1999 פסק בית הדין הרבני כי על הבעל לתת גט, אך הוא בחר להתבצר בסירובו במשך שלושה עשורים רצופים. האישה, גיורת שהתגיירה לפני הנישואין, ביקשה לבנות את חייה מחדש ומצאה את עצמה שבויה בתוך קשר שלא קיים, תוך פגיעה אנושה בזכותה להינשא שוב ולהביא ילדים לעולם.

הערעור נדחה בבית הדין ( צילום: AI )

תביעה חריגה בהיקפה

בתביעה שהגישה לבית המשפט לענייני משפחה, דרשה האישה פיצוי של 6 מיליון שקלים. היא תיארה מסכת של "בושה, סבל והשפלה", וטענה כי הבעל מבצע נגדה "עוולה מתמשכת" המתחדשת מדי יום ביומו.

מנגד, הבעל הציג קו הגנה תמוה. הוא טען כי מאחר שהגיור של האישה "אינו כשר לשיטתו", אין כלל צורך בגט, וכי התביעה מונעת ממניעים כלכליים בלבד. טענות אלו נדחו על הסף על ידי השופטת.

יצוין כי בשנים האחרונות נרשמו מקרים נוספים של סרבנות גט בציבור החרדי, שבהם נקטו בתי הדין והמערכת המשפטית באמצעים שונים להפעלת לחץ על הסרבנים.

"מהו המחיר הכספי של שלילת חירות?"

השופטת ריבי לב אוחיון דחתה את טענות הבעל בשאט נפש. בפסק הדין המנומק הודגש כי סרבנות גט ממושכת היא פגיעה קשה באוטונומיה האישית ובכבוד האדם.

"מהו המחיר הכספי של שלילת חירות של אדם?", תהתה השופטת וקבעה כי הבעל הפר חובות משפטיות ומוסריות בסיסיות. היא הדגישה כי מדובר בפגיעה מתמשכת שנמשכה עשרות שנים, תוך שהאישה נשללה מזכותה הבסיסית לחופש אישי.

בסופו של ההליך, הטיל בית המשפט על הבעל סכום פיצויים דמיוני: 548 שקלים על כל יום של סרבנות מאז מועד החיוב המקורי בשנת 1999, לצד פיצויים מוגברים והוצאות משפט.

החלטה שהבעל המעגן יוכנס לצינוק

מסר ברור למערכת

פסק הדין מצטרף לשורה של החלטות משפטיות שנועדו להתמודד עם תופעת סרבנות הגט. במקרים קודמים, כמו פרשת ד"ר עודד גז, נקטה המערכת באמצעים כגון מאסר, הרחקות חברתיות והפקעת נישואין.

כזכור, בשנים האחרונות פעלו גורמים שונים בציבור החרדי להקלה על נשים עגונות, תוך שימוש בכלים הלכתיים ומשפטיים. במקרים מסוימים אף גויסו חוקרים פרטיים ורבני ערים על מנת להביא לפתרון.

פסק הדין הנוכחי קובע תקדים משמעותי בכל הנוגע לגובה הפיצויים. הסכום של כמעט 5 מיליון שקלים מהווה אזהרה ברורה לכל מי שבוחר "לחנוק" את בן הזוג בתוך נישואין חסרי תוכן – המחיר יהיה כבד.

השופטת הבהירה כי מדובר בעוולה מתמשכת שפוגעת בזכויות יסוד, ושהמערכת המשפטית לא תעמוד מנגד מול פגיעה כה חמורה בחירות האישית. פסק הדין צפוי להשפיע על טיפול בתיקי סרבנות גט נוספים בעתיד.