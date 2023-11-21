מחלקת השירות הסוציאלי במערך האשפוז הביתי של צבר רפואה מונה 70 עובדות מתמחות בטיפול פליאטיבי, שיקום ופסיכיאטריה | המחלקה פועלת על בסיס תפיסה הוליסטית הרואה בבית המטופל חלק אינטגרלי מהטיפול, תוך מתן מענה מותאם למגזר החרדי
נוהל שגובש במשרד הרווחה קובע כי מיד לאחר שחרור החטופים הם ילוו על ידי עובדים סוציאליים בכל תהליך החזרה לחברה בישראל | השר מרגי: "לכל חטוף וחטופה שיחזרו יוצמד עו״ס שיעניק להם מעטפת רגשית וחומרית וסיוע במיצוי זכויות מול הגופים הממשלתיים" (חדשות)
במעמד הפתיחה של פורום בוגרי עו"ס במכללת מבחר, שנערך בשיתוף המרכז הרפואי 'מעייני הישועה', השתתפו הנהלת המכללה והנהלת המרכז הרפואי ולמעלה ממאה ועשרים מבוגרי המכללה, הפרוסים כיום ברחבי הארץ במגוון משרות מרשים במיוחד (לימודים, שיווקי)
על רקע הפרסומים כי איגוד העובדים הסוציאליים עומד לפני חתימה על הסכם שכר חדש עם האוצר וסיום השביתה, יצאו הערב עשרות סטודנטים חרדים לעבודה סוציאלית מהמכללה החרדית בירושלים, להפגנת הזדהות בעובדים הסוציאליים ובמאבקם להכרה ולהעלאת שכרם. מה הביא אותם להפגנה? (בארץ)