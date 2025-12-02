מומחי רפואה: ״האשפוז הביתי של צבר רפואה מחבר בין גוף לנפש״

"מתוך ההבנה שכאב מורכב מהיבט פיזי, רגשי וסוציאלי, העובדת הסוציאלית מחברת את כל ההיבטים בתיווך הסיטואציה למטופל, למשפחתו ולצוות הטיפול", מסבירה ד"ר הילה יבנאי טל, מנהלת השירות הסוציאלי בצבר רפואה - בית החולים בבית הגדול בישראל.

70 עובדות סוציאליות פועלות במחלקת השירות הסוציאלי של צבר רפואה. העובדות מתמחות בשלושה תחומים עיקריים: טיפול פליאטיבי (הוספיס), שיקום לחיילים פצועים ופגועי ראש, וטיפול פסיכיאטרי. המחלקה פועלת על בסיס תפיסת עולם ברורה: לא ניתן לטפל בגוף מבלי לטפל בנפש.

תפקיד העובדות הסוציאליות במחלקה מתמקד בשני תחומים מרכזיים: מיצוי זכויות ותיווך רגשי. מיצוי זכויות כולל איתור וקבלת כל הזכויות המגיעות למטופל מהמדינה ומחברות הביטוח, ובדיקת התנאים לקבלת השירותים. התיווך הרגשי מתמקד בעזרה למטופל להבין שהוא אותו האדם, רק במצב שונה.

הטיפול הפליאטיבי, שמטרתו הקלה על כאבים ושיפור איכות החיים במחלות קשות, מהווה חלק משמעותי מפעילות המחלקה. הטיפול הפליאטיבי אינו מתמקד ברפואה אלא במתן נוחות ובהקלה על הסבל במחלות סופניות, ל"ע.

הייחודיות של השליחות שאותה מבצעות העובדות הסוציאליות בצבר רפואה נעוצה בגישה וביחס הנכון לבית המטופל. "הבית הוא 'אירוע טיפולי' שונה, הבית הוא גם כלי אבחון שניתן להבין ממנו המון", מפרטת ד"ר יבנאי טל. "החיבור בין הטיפול הפליאטיבי לסביבה הטבעית בבית מהווה גישה ייחודית - ההסתכלות על הבית כחלק אינטגרלי בטיפול".

העובדה שההדרכה המקצועית בכל הקשור לטיפול הפליאטיבי נלמדה מהדרך שהתווה ד"ר רוני צבר, מייסד צבר רפואה, מעניקה למחלקה, לדבריה, בסיס ידע איתן וגישה מובנית לטיפול ביתי.

המחלקה מקפידה על התאמה מיוחדת לרגישות הנדרשת לטיפול בבוחרים באשפוז בית בקרב המגזר החרדי, תוך מתן כבוד למטופל ולאורחות חייו, כמו גם לצרכים הייחודיים של המטופל החרדי. צבר רפואה מעסיקה גם עובדות סוציאליות מהמגזר החרדי והדתי, כדי להעניק תחושה טובה והתאמה לסביבה החרדית.

במרכז הגישה הטיפולית של צבר רפואה עומד משולש ייחודי המורכב מרופא, אחות ועובדת סוציאלית. "לעובדת הסוציאלית הפליאטיבית תפקיד משמעותי במשולש הטיפול", מדגישה יבנאי טל.

העובדת הסוציאלית אחראית לראייה הרחבה של המקרה. היא בוחנת את תפיסות העולם של המטופל ומשפחתו, את טיב היחסים ביניהם, התפקידים והתפקודים, כפי שהם באים לידי ביטוי בהתמודדות האישית והמשפחתית.

העובדות הסוציאליות מתמחות בתחומים השונים בהתאם לצרכי המטופלים. כך למשל, העו"סיות שמלוות פצועי ראש מתמחות בעבודה עם נפגעים צעירים ובני משפחותיהם, תוך הבנה של הצרכים הייחודיים של פציעות ראש והשפעותיהן.

בתחום הטיפול הפסיכיאטרי, העובדות הסוציאליות עוסקות בטיפול ביתי במטופלים עם מחלות נפש שונות. הטיפול בבית מאפשר למטופלים להישאר בסביבה המוכרת ולמשפחה להיות מעורבת בתהליך הטיפול.

"העובדת הסוציאלית מטעם צבר רפואה מרחיבה את אפשרויות הבחירה הקיימות במציאות לא רצויה, ומגשרת במיצוי זכויות והיבטים רגשיים במסע ההתמודדות, ומסייעת למטופל בתהליך", מסכמת ד"ר יבנאי טל את התפקיד המורכב של העובדות הסוציאליות במחלקה.