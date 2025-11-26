'בית על העץ': המודל החדשני לאתרי נופש אקולוגיים בסין

יחידות האירוח של החברה ( צילום: Doarchiwow’s Forest Nests Treepod Project )

משרד האדריכלים Doarchiwow, ספין-אוף חדש של משרד DO Architects המתמחה במערכות בנייה טרומיות איכותיות, מציג חזון חדש לתיירות אקולוגית בסין. הפרויקט, המכונה "Forest Nests Treepod" (בתרגום חופשי: קני יער), הוא קונספט מגורים אקולוגי ומודולרי, שנועד לשמש כאב-טיפוס לאתרי נופש וכמודל לבנייה בעלת טביעת רגל פחמנית כמעט אפסית.

עיצוב בהשראת הטבע (Biomimicry) השפה האדריכלית של ה"קנים" שואבת השראה ישירה מעולם הטבע - קני ציפורים, גלמים ומבנים ביולוגיים אחרים - ומתרגמת אותם למערכת מודולרית של גיאומטריה זורמת. כל יחידה (פוד) מורכבת ממסגרת פלדה העטופה ברעפי עץ, לוחות פלדת בליה (Corten), לוחות אלומיניום וזכוכית. הסינתזה הזו גורמת ליחידות הטרומיות להיראות כאילו צמחו באופן אורגני בתוך הנוף, והן נמנעות מהנוקשות הוויזואלית המאפיינת לעיתים קרובות עיצוב מודולרי.

נוף מרהיב מבין הענפפים ( צילום: Doarchiwow’ )

השלד לפני החיפוי בעץ ( צילום: Doarchiwow )

טכנולוגיה בשירות הנוף

ייצור דיגיטלי ומודלים פרמטריים הם שאפשרו את מימוש הנפחים המורכבים והמעוגלים של ה"קנים". חלון רחב ידיים המשתרע מהרצפה ועד התקרה בזווית של 270 מעלות משמש כמסגרת ויזואלית מרכזית, המכניסה את אור השמש הטבעי ואת נופי היער או החוף אל עומק החלל.

המבנים לאחר בנייה ( צילום: Doarchiwow’ )

נוף יפייפה וטבעי ( צילום: Doarchiwow )

פנים המבנה ( צילום: Doarchiwow )

כדי לשמור על 'טוהר הצורה החיצונית', האדריכלים הסתירו את כל המערכות הטכניות והשירותים בתוך המעטפת המבנית. בפועל, היחידות מתפקדות כיחידות מיקרו-מגורים המצוידות במערכות בית חכם ורשת דיגיטלית מלאה.

קיימות ובנייה ירוקה

מעבר לצורה ולחוויה, הפרויקט מגלם את השאיפה של Doarchiwow לעבור מעיצוב "ידידותי לסביבה" ליעד התובעני יותר של בנייה מאופסת פחמן (Near-zero carbon). הדבר מושג באמצעות אסטרטגיה משולשת: תכנון פסיבי, טכנולוגיות סביבתיות אקטיביות ובנייה המגיבה למיקרו-אקלים.

תהליך הבנייה ( צילום: Doarchiwow )

תוצאה מרשימה ( צילום: Doarchiwow )

שיטת הבנייה הטרומית הקלה ממזערת את ההפרעה לקרקע ואת פסולת הבניין, בעוד שההרכבה המודולרית מפחיתה משמעותית את העבודה ואת צריכת האנרגיה באתר הבנייה עצמו. כל ביתן מתפקד כמערכת סביבתית חצי-אוטונומית, המסוגלת להסתגל למגוון רחב של אקלימים והקשרים - החל ממסדרונות ירוקים צפופים בערים ועד לשמורות טבע רגישות.

הפרויקט מתוכנן לקום במיקומים שונים בסין, ביניהם ריז'או (Rizhao) במחוז שאנדונג, ו-ווהאן (Wuhan) במחוז חוביי, ומסמן כיוון חדש ומבטיח לעתיד תיירות הבוטיק והבנייה הירוקה.