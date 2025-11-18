אחד המבנים במתחם ( צילום: Prospect Berkshires )

באזור ההרים והיערות של מערב מסצ’וסטס נפתח בימים אלו מלון Prospect Berkshires, שנועד להעניק לאורחיו חוויית טבע יוקרתית אך נקייה מראוותנות. המלון שוכן בשטח ששימש בעבר כאתר קמפ־קיץ, וכיום מאוכלס בעשרות בקתות עץ חדשות שנבנו בעיצוב אחיד: חיפוי ארז טבעי מבחוץ, וסלון אוורירי עם דלתות זכוכית רחבות שנפתחות הישר לנוף האגם והיערות. הבנייה מבוססת על קווים נקיים ומודרניים, אך שומרת על מראה חמים ש'מכבד' את הסביבה הטבעית. האדריכלים העניקו לבקתות מראה של “hytta” בסגנון סקנדינבי - בית קטן ושקט בלב היער - עם דגש על מינימליזם, שימוש בחומרים טבעיים ופתיחת החלל החיצוני פנימה דרך זכוכיות ענק.

חלק מהמבנים פונים לאגם ( צילום: Prospect Berkshires )

ביתני עץ בסגנון סקנדינבי ( צילום: Prospect Berkshires )

המיקום עצמו, ב-North Egremont, מאפשר לאורחים ליהנות משקט כמעט מוחלט: יערות עבותים, אגם רחב, שבילי טיול וקווי גבעות שמשתנים עם עונות השנה. בשל המבנה המדרוני של המקום, כל בקתה מקבלת זווית ראייה מעט שונה - אחת פונה לאגם, אחרת נמצאת גבוה יותר וצופה על הנוף, ויש גם בקתות שנמצאות עמוק בתוך היער ויוצרות פרטיות כמעט מוחלטת. המבקרים נהנים ממבחר פעילויות שמאפשרות שהות רגועה אך עשירה: סאונה על שפת האגם, בריכה מחוממת הפועלת גם בעונות קרות, מגרשי טניס ו-pickleball, קיאקים, פדלים על המים, וטרקלין מרכזי שמציע אוכל מקומי במסעדה Cliff House. החוויה כולה מבוססת על חיבור לטבע בלי לוותר על נוחות של מלון איכותי.

אחד מחדרי האוכל במתחם ( צילום: Prospect Berkshires )

נוף שקט ומרהיב לצד נוחות של מלון יוקרה ( צילום: Prospect Berkshires )

הקמת המלון נעשתה מתוך חשיבה סביבתית ברורה. הקרקע טופלה בעדינות, הצומח המקורי לא נעקר, ומינים מקומיים נשתלו מחדש כדי לשחזר את מראה היער כפי שהיה בעבר. בחירת החומרים - עץ ארז שעמיד לאורך שנים, זכוכית טבעית שמכניסה אור, מערכות חימום חסכוניות - נועדה לצמצם את טביעת הרגל של הפרויקט וליצור חוויה שמרגישה טבעית ולא כפויה. התחושה היא שהמבנים לא נכפו על הנוף, אלא צמחו ממנו.

ביתנים בסגנונות שונים ( צילום: Prospect Berkshires )

ביתני עץ בסגנון סקנדינבי ( צילום: Prospect Berkshires )

ה-Berkshires הם יעד ותיק לחופשות טבע, אמנות ותרבות באנגלנד, ו-Prospect Berkshires ממשיך את המסורת הזו אך מעניק לה פרשנות עכשווית: לא עוד מלון גדול ורועש, אלא מערכת של בקתות עצמאיות המונחות בתוך יער קיים, שמאפשרות לכל אורח למצוא פינה משלו. זהו סוג האירוח שמושך במיוחד מבקרים שמחפשים “התנתקות חכמה”: שקט, נוף מאוורר וחוויה אסתטית שנעימה לעין ולנפש. למי שמחפש יוקרה צעקנית אולי זה פחות יתאים, אבל מי שמחפש יוקרה שקטה ומדויקת יקבל כאן מענה מושלם.

חדרים ממינימליסטים מחופי עץ ( צילום: Prospect Berkshires )

חדרים ממינימליסטים מחופי עץ ( צילום: Prospect Berkshires )

כך או כך, Prospect Berkshires כבר מסתמן כפרויקט שמגדיר מחדש כיצד צריך להיראות מלון טבע מודרני: לא מבנה אחד גדול, אלא רשת של בקתות מעוצבות שמשתלבות בין העצים, מאפשרות פרטיות, ומעניקות לאורח תחושה שהיער והאגם הם חלק מהחדר עצמו. זו הזמנה להאט, לנשום עמוק ולראות את הנוף במלואו.