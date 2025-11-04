הבית היפני ( צילום: Takeru Shoji Architects )

רכב חשמלי קומפקטי חדש עשוי להגיע לישראל אבישי לוי | 23:54

כארבע שעות נסיעה צפונה מטוקיו, בין שדות אורז ויערות ירוקים, ניצב בית קטן ומשולש בשם Hara House. הוא תוכנן על ידי משרד האדריכלים Takeru Shoji Architects עבור זוג צעיר שחיפש פתרון למתח המוכר בין פרטיות לבין קהילה. במקום לבנות בית סגור ופנימי, האדריכלים יצרו מבנה שמבקש להזמין אנשים פנימה, או לפחות ליצור תחושת נוכחות וכנות עם הסביבה.

הבית היפני ( צילום: Takeru Shoji Architects )

חיבור מושלם של חוץ ופנים ( צילום: Takeru Shoji Architects )

הבית בנוי בצורת A-Frame, מבנה משולש כצורת האות A האנגלית, המזכיר אוהל עץ או בקתת הרים. הגג המשופע ממשיך כמעט עד הקרקע ויוצר חלל פנימי גבוה ומרווח, אך בו בזמן אינטימי וחם. עץ טבעי הוא החומר המרכזי: קורות בעובי אחיד נחשפות לעין, הרצפה עשויה עץ בהיר שמחזיר אור, והקירות הפנימיים מאפשרים לנשום את הטקסטורה החומרית. העיצוב פשוט, כמעט מינימליסטי, אך הוא אינו קר או מנוכר. להפך - הוא עמוק ומלא רכות.

חיבור של פנים וחוץ ( צילום: Takeru Shoji Architects )

פנים הבית ( צילום: Takeru Shoji Architects )

אחד הרעיונות המרכזיים בתכנון היה יצירת חיבור ישיר בין פנים לחוץ. דלתות הזזה גדולות נפתחות בשני צדדים של החלל המרכזי ומאפשרות לאוויר לעבור, לאור להיכנס ולרחוב להרגיש קרוב. כשהדלתות פתוחות, הבית כמעט מאבד את גבולותיו. הוא הופך למרחב חי, שקוף, כזה שמאפשר מפגש מקרי עם שכנים תוך כדי שתיית קפה ותה או עבודות יומיומיות.

משמאל: מעין חצר בתוך הבית. מימין הבית בצילום מלמעלה ( צילום: Takeru Shoji Architects )

לצד החלל המרכזי נמצא חדר שינה שמאפשר פרטיות מלאה וחדר רחצה. מעל החדרים הוקם לופט - חלל גבוה ואינטימי המשמש לעבודה שקטה או מנוחה. מחוץ למבנה, צמוד לקיר החיצוני, תוכננה מעין מרפסת פתוחה שמאפשרת לשבת בחוץ גם ביום גשום. זהו מרחב ביניים: לא ממש בפנים ולא ממש בחוץ, מקום שיכול להפוך למפגש שכונתי קטן או סתם פינה לשקט.

מבוא המוביל לחדר שינה שזוכה לפרטיות מלאה ( צילום: Takeru Shoji Architects )

פרטיות ושייכות קהילתית יחד ( צילום: Takeru Shoji Architects )

מה שמקנה לבית את האופי הייחודי שלו הוא השילוב בין פשטות לבין עומק. זה אינו מבנה מבריק, לא אדריכלות שמבקשת להרשים. זוהי אדריכלות שמבקשת לחמם לב, להתאים עצמה לקצב חיים טבעי יותר, להנכיח את העץ, את הרוח, את האור. התחושה מזכירה בתים כפריים מעולם האנימציה היפני, ובמיוחד את העולמות של סטודיו ג'יבלי הנודע - מקומות בהם הפשטות היא לא ויתור, אלא איכות חיים ואנושיות.

הבית משתלב באיזור הכפרי ( צילום: Takeru Shoji Architects )