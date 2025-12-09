כיכר השבת
חשש מרעידות נוספות

אזהרת הצונאמי בוטלה: תיעודים מרעידת האדמה העוצמתית שתקפה את יפן

רשויות יפן ביטלו היום את אזהרות הצונאמי, שעות לאחר רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר שפגעה באזורים הצפוניים במדינה | נכון לעכשיו דווח על 30 פצועים, ועל שריפה אחת שנגרמה בעקבות הרעידה | כ־90,000 תושבים פונו מבתיהם (בעולם)

מתיעודי הרעידה הקיצונית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

רשויות יפן ביטלו מוקדם יותר היום (שלישי) את אזהרות הצונאמי, שעות לאחר רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר שפגעה באזורים הצפוניים במדינה.

הרעידה אירעה אתמול מול החוף, והרשות המטאורולוגית של יפן הזהירה כי גלי צונאמי בגובה של עד 3 מטרים עלולים לפגוע בחופי הצפון-מזרחיים של המדינה. לפי סולם עוצמת הרעידות של יפן (1–7), הרעידה נרשמה כ־"6 עליון" בעיר האצ'ינוה, עוצמה שמקשה לעמוד על הרגליים או לזוז ללא זחילה.

מתיעודי הרעידה הקיצונית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)
מתיעודי הרעידה הקיצונית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

נכון לעכשיו דווח על 30 פצועים, ועל שריפה אחת שנגרמה בעקבות הרעידה. כ־90,000 תושבים פונו מבתיהם. רכבות באזור הופסקו זמנית, והשירותים הצפוניים סבלו מעיכובים. כמו כן נרשמה הפסקת חשמל זמנית במהלך הלילה באלפי בתים במדינה.

הרשות המטאורולוגית הזהירה כי קיימת אפשרות לרעידות חזקות נוספות בימים הקרובים, והמליצה לתושבים להישאר ערניים.

יפן נחשבת לאחת המדינות הרגישות ביותר לרעידות אדמה. המדינה נמצאת ב"טבעת האש" המקיפה חלקית את האוקיינוס הפסיפי, והיא אחראית לכ‑20% מרעידות האדמה העולמיות בעוצמה של 6.0 ומעלה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר