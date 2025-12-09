רשויות יפן ביטלו מוקדם יותר היום (שלישי) את אזהרות הצונאמי, שעות לאחר רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר שפגעה באזורים הצפוניים במדינה.
הרעידה אירעה אתמול מול החוף, והרשות המטאורולוגית של יפן הזהירה כי גלי צונאמי בגובה של עד 3 מטרים עלולים לפגוע בחופי הצפון-מזרחיים של המדינה. לפי סולם עוצמת הרעידות של יפן (1–7), הרעידה נרשמה כ־"6 עליון" בעיר האצ'ינוה, עוצמה שמקשה לעמוד על הרגליים או לזוז ללא זחילה.
נכון לעכשיו דווח על 30 פצועים, ועל שריפה אחת שנגרמה בעקבות הרעידה. כ־90,000 תושבים פונו מבתיהם. רכבות באזור הופסקו זמנית, והשירותים הצפוניים סבלו מעיכובים. כמו כן נרשמה הפסקת חשמל זמנית במהלך הלילה באלפי בתים במדינה.
הרשות המטאורולוגית הזהירה כי קיימת אפשרות לרעידות חזקות נוספות בימים הקרובים, והמליצה לתושבים להישאר ערניים.
יפן נחשבת לאחת המדינות הרגישות ביותר לרעידות אדמה. המדינה נמצאת ב"טבעת האש" המקיפה חלקית את האוקיינוס הפסיפי, והיא אחראית לכ‑20% מרעידות האדמה העולמיות בעוצמה של 6.0 ומעלה.
0 תגובות