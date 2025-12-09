מתיעודי הרעידה הקיצונית ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

רשויות יפן ביטלו מוקדם יותר היום (שלישי) את אזהרות הצונאמי, שעות לאחר רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר שפגעה באזורים הצפוניים במדינה.

הרעידה אירעה אתמול מול החוף, והרשות המטאורולוגית של יפן הזהירה כי גלי צונאמי בגובה של עד 3 מטרים עלולים לפגוע בחופי הצפון-מזרחיים של המדינה. לפי סולם עוצמת הרעידות של יפן (1–7), הרעידה נרשמה כ־"6 עליון" בעיר האצ'ינוה, עוצמה שמקשה לעמוד על הרגליים או לזוז ללא זחילה.

