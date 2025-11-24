מוזיאון בסין: כך נראה העיצוב הגלי המדהים

מוזיאון האמנות החדש ( צילום: אתר Snøhetta )

משרד האדריכלים הבינלאומי סנוהטה (Snøhetta) נבחר לתכנן את מוזיאון האמנות החדש במפרץ צ'יינטאנג (Qiantang) שבהאנגג'ואו, סין. הזכייה בתחרות הבינלאומית מציבה את המשרד בחזית פיתוח הרובע החדש של העיר, "Future Headquarters", כאשר המוזיאון עתיד לשמש כעוגן התרבותי והאזרחי המרכזי באזור.

מוזיאון האמנות החדש

הפרויקט ממוקם בנקודת המפגש האסטרטגית שבין נהר הצ'יינטאנג לבין "ציר המים המרכזי" של העיר, היכן שמרכז העיר המתרחב נפתח אל קו המים. המבנה החדש, ששטחו כ-18,000 מטרים רבועים, תוכנן לא רק כמוסד לאמנות אלא כמרחב ציבורי המחבר בין העיר לטבע.

עיצוב בהשראת השפל והגאות

מוזיאון האמנות החדש

שער אל הנהר

בלב המוזיאון יצרה סנוהטה "שער" מרכזי הממסגר מבט ישיר אל נהר הצ'יינטאנג. אלמנט זה משמש כחוליה מקשרת בין המרחב העירוני לקו המים, ומזמין את המבקרים להאט ולהתבונן בנוף. קירותיו ותקרתו של השער מתעקלים בעדינות, תוך ויסות האקוסטיקה והאור במעבר שבין האוויר הפתוח לחלל הסגור.

נוף מרהיב

בתוך המבנה, חללי התצוגה והגלריות ממוקמים בליבה, בעוד שאזורים חברתיים וחינוכיים עוטפים אותם בהיקף. גישה זו נועדה להפוך את התנועה במבנה לאינטואיטיבית, כהד לתעלות המים שהיוו השראה לצורתו.

עיצוב גלי מרשים

החומרים שנבחרו לפרויקט מחזקים את תחושת ההמשכיות והחיבור למקום. השימוש בבטון חלק, אבן מקומית וזכוכית, בשכבות הלוכדות ומפזרות את האור, נועד לשקף את שינויי מזג האוויר והשעות ביממה - לעיתים משתקף, לעיתים אטום, בדיוק כמו פני המים המשתנים של הנהר הסמוך.