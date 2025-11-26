הפטור החלקי מארנונה שניתן למגן דוד אדום (מד"א) ב-80 רשויות מקומיות ברחבי הארץ לשנים 2023–2025 – בוטל השבוע על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים. הפטור, שניתן במאי 2023 לבקשת הארגון על ידי מנכ"ל משרד הפנים דאז, עומד כעת בפני בחינה מחודשת, כך דווח היום (רביעי) באתר Yent.

בית המשפט קיבל את עתירת עיריית רמלה, שבתחומה מצוי בנק הדם הלאומי ומרכז לוגיסטי עצום של מד"א בשטח של כ-50 אלף מ"ר, ויוצגה בהליך על ידי עורכי הדין ניר רוקח ומישאל שרעבי. על פי פסק הדין, למד"א ישנם כ-200 נכסי מקרקעין שונים המושפעים מההחלטה.

העיקרון: שקיפות ושוויוניות

השופט אברהם רובין מבית המשפט המחוזי קבע בפסיקתו כי מתן הפטור ללא קריטריונים ברורים מהווה פגם מהותי. "דינו של פטור מתשלום ארנונה כדינה של תמיכה כספית ישירה, ועל כן פטור מארנונה חייב להינתן לאחר קביעת קריטריונים מתאימים לכך", פסק השופט, והוסיף כי החלטת הפטור ניתנה בלא שנקבעו מראש קריטריונים המאפשרים זאת.

השופט הדגיש כי קיימת חשיבות עצמאית ל"תהליך של קביעת קריטריונים בטרם מתן החלטת פטור קונקרטית", וזאת לצורך קידום תכליות של שוויון, שקיפות, וודאות ומניעת שרירות. המשמעות היא שגם אם בסופו של דבר רק מד"א תזכה בפטור, ההליך הנכון דורש פרסום קריטריונים גלויים ומפורטים מראש.

למעשה, הפסיקה קובעת כי בקשת מד"א לפטור מתשלום ארנונה בגין השנים 2020 ואילך תידון מחדש בפני הגורם המוסמך במשרד הפנים, וזאת על בסיס קריטריונים חדשים שיפורסם המשרד בנוגע לפטורים. יחד עם זאת, אם משרד הפנים יסבור שאין מקום לתת פטור למד"א או לגופים הדומים לה, אין עליו חובה לפרסם קריטריונים מעבר לאלו הקיימים.

מגן דוד אדום (מד"א) מסר בתגובה לכתבה שפורסמה באתר Yent כי הארגון לומד את פסק הדין וישקול את המשך צעדיו. מד"א הדגיש כי מדובר בפטור חלקי מארנונה שניתן לו במשך עשרות שנים ומהווה חלק בלתי נפרד מתקציבו השוטף.

בארגון ציינו כי בית המשפט אומנם דחה את עמדת עיריית רמלה וקיבל את טענת מד"א שהארגון חוסה עקרונית תחת הוראות הפטור, אך קבע כי על משרד הפנים לפרסם קריטריונים מעודכנים ולבחון מחדש את מתן הפטור בהתאם להם.

"יש לזכור כי מד"א הוא ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל, הפועל ללא מטרות רווח ומעניק שירותי חירום מצילי חיים לכלל הציבור", נמסר. "שלילת הפטור בסופו של יום עלולה לפגוע בצורה משמעותית בתקציבו של הארגון וביכולת להמשיך להעניק שירותים חיוניים לתושבי המדינה."

עוד הודגש בתגובת הארגון - שנמסרה לעיתונאית ליטל דוברוביצקי - כי גופים ציבוריים חיוניים נוספים – בהם קופות החולים וצה"ל – נהנים גם הם מפטורים חלקיים מארנונה, ומד"א, כאחד משלושת גופי החירום המרכזיים בישראל, מצפה להמשך הסדרה שוויונית והוגנת של מעמדו.

תגובת רמלה: "לא יהיה זה סביר שתושבי העיר יממנו את תקציב מד"א"

עו"ד ניר רוקח, בא כוח עיריית רמלה שעתירתה התקבלה, מסר בתגובה: "העתירה הוגשה בהנחייתו של ראש העירייה מיכאל וידל, משום שעיקר נכסי מד"א מצויים בתחום השיפוט של רמלה (בנק הדם, מרכז לוגיסטי וכיוצא באלה), ומשכך תושבי העיר נושאים בעיקר מימון ההנחה למד"א בגובה של מיליוני שקלים בשנה."

עו"ד רוקח הדגיש כי כפי שנקבע בפסק הדין, הפטור ניתן בניגוד לדין וללא קריטריונים. "משרד הפנים צריך לשקול אם בכלל לקבוע קריטריונים למתן פטור זה, ובפרט משום שיש גופים דומים למד"א שאינם נהנים מפטור זה", אמר רוקח, והוסיף: "בכל מקרה, לא יהיה זה סביר שמשרד הפנים יחזור על טעותו הקודמת ותושבי רמלה יצטרכו לממן שוב את תקציבה של מד"א".