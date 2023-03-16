יש רגעים בערב שבת שבהם כבר אין כוח להוציא מיקסר, להפריד ביצים או ללכלך חצי מטבח. בדיוק בשביל הרגע הזה יש עוגות שנראות כמעט חשודות: מערבבים בקערה, שולחים לתנור - ומקבלים עוגת שוקולד רכה, פשוטה ופרווה.
העוגה הזו מתאימה במיוחד למי שרוצה קינוח לשבת בלי להסתבך. אין בה מרגרינה, אין בה ביצים, לא צריך מיקסר, וההכנה עצמה לוקחת בערך 10 דקות. התנור עושה את השאר (אוכל ומתכונים)
כשאתם חושבים על עוגה חגיגית, כנראה המושגים "מוכנה תוך פחות משעה" או "מחזיקה כמה ימים" לא חולפים לכם בראש, נכון? אז בבקשה, תנו לנו לשנות את דעתכם בעזרת עוגת הטורט עם ציפוי השוקולד הקרמי הזו. היא מרהיבה ועדיין קלה להכנה ולא דורשת מיקסר. ושימו לב, מבוססת על שמן זית, שבניגוד לחמאה, יעזור לשמור אותה לחה לאורך זמן רב יותר (מתכונים, אוכל)
עוגות מכינים בכיף - או לא מכינים בכלל! זאת הגישה שלנו. והעוגה המהממת הזו לחלוטין עונה על הדרישות. עוגת השוקולד הזו כוללת קישואים מגורדים שלא משפיעים כלל על הטעם כיוון שהם ניטרליים לגמרי, אך הופכים את העוגה לנימוחה וסופר לחה. העוגה פרווה, אך יש גם גרסה חלבית שכוללת רוטב שוקולד משגע (מתכונים, אוכל)
אנחנו אוהבים לאפות... אבל כשהשעה תשע בערב ואנו משוועים לקינוח מפנק, איננו מוכנים לסכן את ניקיון המטבח כדי להכין עוגת שוקולד - וכאן בדיוק נכנסת לתמונה עוגת השוקולד במיקרוגל הזו, שמוכנה תוך עשר דקות. אין צורך לחכות לתנור שיתחמם וילהיט את כל הבית. נפלא (מתכונים, אוכל)
עוגת היער השחור נפוצה בכל רחבי הגלובוס. מוצאה בגרמניה, משם נדדה לארצות הברית וקנדה. עוגת היער השחור היא עוגת שוקולד בעלת מספר שכבות שביניהן קצפת ודובדבנים. העוגה מקושטת בקצפת, שוקולד גרוס ודובדבנים מסוכרים (מתכונים, אוכל)
העוגה נטולת הגלוטן הזו מרשימה מספיק כדי לככב באירועים מיוחדים, אך עדיין מהירה וקלה להכנה - תוך פחות משעה על השולחן. ואנו אומרים: למה לחכות לאירוע מיוחד כדי ליהנות ממנה? אפו אותה עוד היום (מתכונים, אוכל)
נכון, לא חסרים מתכונים לעוגות שוקולד ובעצם, זו העוגה הכי פשוטה. אבל גיליתי שאם היא עשויה נכון, היא עולה בכמה רמות ומגיעה לשיא הרכות והטעם. לכן מאד חשוב להקפיד על כמה שפחות התעסקות וערבוב בעת הוספת הקמח (כדי לא לפתח גלוטן). בנוסף, זמני האפיה חשובים ביותר. יש לשים טיימר ולבדוק לאחר 30 דקות, כי אף אחד לא אוהב עוגה יבשה (מתכונים, אוכל)
עוגת השוקולד הזו פריכה בחלקה העליון, רטובה בדיוק במידה הנכונה במרכזה ועמוסה בשברי אגוזים שממלאים את הפה בכל נגיסה. היא בדיוק מה שאתם צריכים כדי לפתוח את שבת בבוקר בכיף ובשמחה ויש בתוכה אפילו מרכיב סודי שמוסיף לה טעם ומעלה את ערכה התזונתי (מתכונים, אוכל)
כאילו כל הטוב הזה לא מספיק, מצפים את עוגת השוקולד הרכה והנימוחה הזו ברוטב שוקולד עשיר ומקשטים באגוזי לוז קצוצים בגרסה הבוגרת, או בשוקולד צ'יפס / עדשים - בגרסה הילדותית יותר, כי גם להם מגיע (מתכונים, אוכל)
כמה פשוטה, ככה מרשימה: מתכון לעוגת שוקולד פשוטה, לחה וטעימה שכל אחד חייב לדעת להכין - רק לערבב ולתנור! כשהעוגה מוכנה, זה המקום שלכם להפגין יצירתיות ולצפות אותה במה שאתם רוצים - קדימה, השמיים הם הגבול כשזה מגיע לקישוט עוגות (מתכונים, אוכל)
מבחוץ היא נראית תמימה למדי, אבל אחרי הביס הראשון לא תפסיקו ליישר את התבנית. אז מה הסוד שלנו לעוגת שוקולד סופר לחה ועסיסית? היוגורט! בנוסף, מצפה את העוגה גנאש שוקולד חלק והופך אותה לחלומית במיוחד (מתכונים, אוכל)
עוגת שמרים ביתית מלמדת אותנו שבשביל להתפנק, צריך קודם לפנק. הריח שממלא את הבית כשהיא נאפית בתנור, שווה את ההשקעה הרבה הכרוכה בהכנת הבצק ממנה היא מורכבת. עקבו אחרי השלבים והטיפים וזכרו: סבלנות לא קונים באף חנות (מתכונים, אוכל)