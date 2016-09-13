אחרי ארבע שנים שבהן חרך את אולמות השמחה והפך לפסקול הבלתי רשמי של רגעי השיא בחופות, הזמר והיוצר אפרים פלג מוציא את השיר החם ביותר שלו בגרסה רשמית ומלוטשת. מה גרם לו להמתין כל כך הרבה זמן, ואיך החתונה הפרטית שלו סגרה את המעגל? כל הפרטים בפנים. צפו והאזינו (סינגלים)
הזמר והמלחין בריו חקשור עומד בשלבים סופיים לפני צאת אלבומו החדש. באלבום יהיו 11 שירים בסגנונות שונים. שלושה מהם הוצגו כבר בפני הציבור הרחב וזכו להצלחה. בימים אלו, משחרר בריו את הסינגל הרביעי והאחרון לפני צאת האלבום המלא. האזינו ל"עוד ישמע", במקצב מזרחי