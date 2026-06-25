מהרחבות אל הפלייליסט: הלהיט של עולם החתונות נחשף רשמית

ש שירים שלוקח להם זמן להפוך ללהיטים, ויש שירים שנולדים כאלה עוד לפני שהם בכלל מגיעים לתחנות הרדיו או לפלטפורמות הדיגיטליות. זה בדיוק הסיפור של "עוד ישמע" – הסינגל החדש והסוחף של הזמר והיוצר אפרים פלג, שרואה אור רשמית רק עכשיו, למרות שאלפי רוקדים כבר מכירים את המילים שלו בעל פה.

ארבע שנים של ניסוי כלים על הבמות

את "עוד ישמע" כתב והלחין פלג לפני כארבע שנים. מאז, הפך השיר לחלק בלתי נפרד מהרפרטואר שלו וליווה אותו מדי ערב בהופעות, חתונות, ערבי אירוסין ואירועי בוטיק. פלג ביצע את השיר שוב ושוב על הבמות, וגילה בכל פעם מחדש כיצד הקהל מגיב אליו באנרגיה יוצאת דופן.

במהלך השנים הללו, השיר עבר תהליך טבעי ומרתק של התפתחות, שינויים וליטוש מוזיקלי ישירות מול הקהל ברחבה, אך הקסם הראשוני שלו נשאר יציב. בכל פעם שהצלילים הראשונים נשמעו באולם, הרחבה התמלאה באנרגיות קצביות, והיצירה מיתגה את עצמה כאחד השירים המזוהים ביותר עם רגע השיא של הערב – "ריקוד לשמחת חתן וכלה".

החתונה האישית שסגרה מעגל

ההחלטה להעניק לשיר חיים חדשים מחוץ לבמות האירועים ולשחרר אותו בגרסת אולפן רשמית, הגיעה בעקבות אירוע משמעותי בחייו של היוצר.

מהבמה אל החיים עצמם: לפני מספר חודשים בלבד, אפרים פלג צעד בעצמו אל תחת החופה ונישא לבחירת ליבו. החוויה האישית, המרגשת והעוצמתית של השמחה הפרטית שלו, היא זו שהולידה את התובנה כי הגיעה העת להוציא את הלהיט הרחבות החוצה, כדי שיוכל ללוות עוד אינספור זוגות בדרכם לבנות בית נאמן בישראל.

התוצאה היא שיר חתונות קצבי, חם ואנרגטי, שמשלב בין הניסיון העשיר שצבר על הבמות לבין הפקה מוזיקלית מהודקת ומזמינה.