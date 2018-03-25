מאה עיתונאים ממגוון כלי התקשורת החרדיים התכנסו במוזיאון הסובלנות • הרב הראשי בירך את היוזמה והרב נורדמן הדגיש את חשיבות התקשורת הישירה | אירוע היסטורי בעולם התקשורת החרדית | הפרטים והתיעוד (עיתונות ומדיה)
חינמון 'משפחה' שעתיד לראות אור בשבועות הקרובים, הכניס לתזזית את מרבית מערכות העיתונים החרדיים, אבל בעיקר את הביטאון הליטאי, 'יתד נאמן', שעשוי לספוג את המכה הכלכלית הגדולה מהמהלך, ויוצא למלחמת הישרדות. בשל כך החליטו ב'יתד' לצאת ולהילחם על לב הקורא החרדי. מוספים ישנים בוטלו, חדשים נוספו ואלו הוותיקים משודרגים (עיתונות)