כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

מוזיאון הסובלנות בירושלים אירח השבוע אירוע היסטורי בעולם התקשורת החרדי: כנס היסוד של מועצת העיתונאים החרדים.

מדובר ביוזמה של קרן זריחה שנועדה להקים גוף מקצועי שיספק מעטפת לעיתונאים חרדים. כמאה עיתונאים ועיתונאיות, עורכים, שדרנים וכתבים מכלי תקשורת חרדיים וכלליים השתתפו באירוע, שנחשב לאחד ממפגשי התקשורת החרדיים הגדולים שנערכו בשנים האחרונות. בין המשתתפים נמנו נציגי כיכר השבת, בחדרי חרדים, המחדש, גלי צה"ל, ערוץ 14, ערוץ 16, קול ברמה, קול חי, כאן מורשת, בקהילה, משפחה, המודיע, המבשר, יתד נאמן, רגע, המחנה החרדי, קו המידע וכלי תקשורת נוספים. המועצה תספק לחבריה סיוע משפטי והגנה מפני תביעות סרק ולחצים פסולים. הכנס נפתח בסיור מיוחד במוזיאון הסובלנות, שם צפו העיתונאים במיצגים מרגשים והתרשמו ממרכז תרבות וחינוך מתקדם, המשלב תערוכות אינטראקטיביות ומיצגי מולטימדיה המוקדשים לחיבור בין מגזרים ולתיעוד ההיסטוריה הישראלית. בתחילת הכנס נרשמו העיתונאים בעמדה ממוחשבת להנפקה מיידית של תעודת חבר במועצה, בתשלום סמלי.

הכינוס ההיסטורי בירושלים | צפו - צילום: גבי אהרן G-MEDUA הכינוס ההיסטורי בירושלים | צפו | צילום: צילום: גבי אהרן G-MEDUA 10 10 0:00 / 1:18

את הכנס, שהתקיים סביב שולחנות ערוכים מבית מסעדת הברנז'ה, פתח הרב בן ציון נורדמן. בדבריו, שנאמרו ביום השנה ה-14 לפטירת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הביא את פירושו של רש"י על פרשת דברים ואת ביאורו של הרב אלישיב, שלפיו כאשר הדברים נאמרים פנים אל פנים, "דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב", ואילו כאשר הם עוברים דרך שמועות ותיווך, נוצרים עיוותים ומחלוקות.

הרב נורדמן הדגיש כי העיתונאי החרדי ניצב מדי יום בפני אתגרים מורכבים, בין הצורך לפרסם מידע בעל עניין ציבורי לבין האחריות הציבורית וההלכתית. לדבריו, המועצה אינה באה להכריע בדילמות השקפתיות או הלכתיות, אלא להעניק לעיתונאים גב מקצועי ומשפטי ולהסיר מהם לחצים בלתי הוגנים.

בהמשך התייחס הרב נורדמן ליחסי הציבור החרדי עם החברה הישראלית, וטען כי לצד גילויי עוינות מצד גורמים ממסדיים, קיימת בציבור הרחב פתיחות וצימאון הולכים וגוברים לחיבור עם עולם היהדות. עוד הדגיש את חשיבות השמירה על עולם התורה ואת תרומתו לחוסנה של מדינת ישראל.

ההזמנה לכנס

אורח הכבוד של הכנס, הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר, בירך על הקמת המועצה והתייחס לתפקידה של העיתונות.

הרב בר הדגיש כי עיתונות אמיתית נועדה להביא תועלת לציבור ואינה יכולה להישען על לשון הרע, רכילות או תחקירים שמטרתם לפגוע באדם ללא צורך ציבורי אמיתי. הוא הודה לקרן זריחה על היוזמה להקים גוף שיסייע לעיתונאים ויגן עליהם מפני תביעות סרק.

בשיא האירוע הוענקה תעודת הערכה מיוחדת לוותיק הפרשנים החרדים, יעקב ריבלין, על ארבעים שנות פעילות עיתונאית מקצועית ואחראית, תוך סיקור מעמיק ומקיף של הפוליטיקה החרדית בדור האחרון. המחווה המרגשת עוררה תשואות מהקהל שהכיר בתרומתו הייחודית של ריבלין לעיתונות החרדית.

את ההרצאה המרכזית בכנס נשא ד"ר אבישי בן חיים, שסיכם את המהפכים שעברה העיתונות החרדית מאז היווסדה. הנוכחים נשארו מרותקים לדבריו של מי שלימד את כולם לכבד את המגזר החרדי ורבניו בסיקורו העיתונאי. בן חיים הציג תמונת מצב היסטורית של התפתחות התקשורת החרדית, מהעיתונים המודפסים הראשונים ועד לעידן הדיגיטלי.

הכרטיס שיקבלו העיתונאים

אחריו הציגה אשת התקשורת והמגישה החרדית דנה בצלאל את מועצת העיתונאיות החרדיות ובירכה על המהלך החשוב. בצלאל הדגישה את הצורך במעטפת מקצועית ייחודית לעיתונאיות החרדיות, שמתמודדות עם אתגרים נוספים בשטח.

עו"ד רבקה דגן הסבירה בהרצאה מיוחדת כיצד כלי תקשורת חרדיים יכולים להתמודד עם תביעות השתקה, ודבריה עוררו עניין רב. דגן הציגה כלים משפטיים וטקטיקות הגנה שיסייעו לעיתונאים להמשיך בעבודתם ללא חשש מלחצים משפטיים בלתי מוצדקים.

העיתונאים בירכו על הקמת המועצה וציינו כי מדובר במהלך משמעותי עבור עולם התקשורת החרדי. הקמת גוף שיספק לעיתונאים הגנה מקצועית ומשפטית תחזק את יכולתם לבצע את עבודתם ללא חשש מלחצים או מתביעות סרק, ותתרום לחיזוק התקשורת החרדית כולה. הליך הרישום לחברות במועצת העיתונאים נמשך בימים אלו בצורה מקוונת.

האסטרטגיה לאירוע ההשקה הובלה בידי האמן החב"די פרי לייבוביץ והמפיק מנדי רחמים, שדאגו לכל הפרטים הלוגיסטיים של הכנס ההיסטורי, יועץ התקשורת יהודה כהן, היה זה שתכלל את האירוע.

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )

כנס העיתונאים בירושלים ( צילום: אשר רוט )