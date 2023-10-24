במהלך היממה האחרונה נעצרו שלוש נערות יהודיות בחשד לתקיפת האישה הערבייה בשבוע שעבר. נציג המשטרה טען בבית המשפט כי התקיפה בוצעה על רקע לאומני. הנערות טוענות כי הותקפו תחילה על-ידי הערבייה. בית המשפט שחרר את הנערות בתנאים מגבילים ובהרחקה מירושלים (חדשות, בארץ)
התפתחות בתקיפת הנוסעת הערבייה בידי נערות יהודיות ביום פורים: המשטרה עצרה היום מתנחלת מאיזור בנימין. פעילי שלום: "מדובר ללא ספק באירוע לאומני". עורך דינה של העצורה איתמר בן גביר: "מדובר באחות של חייל שנפל במלחמת לבנון, ופעילת השמאל הפכה את התמונות כנגדה. בשעה זו היא מגישה תלונה במשטרה והכל יתברר כבר בקרוב" (חדשות, בארץ)