מעצר הערביה ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים שמו הבוקר (ג') את ידם על תושבת מזרח העיר, בשנות ה-30 לחייה, שעל פי החשד הפיצה ברשתות החברתיות תכנים בוטים של שבח, הזדהות ותמיכה במחבלים שביצעו את פיגוע הדמים בהר הבית בשנת 2017 – פיגוע שבו נרצחו שני שוטרים ישראלים.

החקירה החלה בעקבות ניטור מודיעיני ממוקד של חמ"ל התודעה במחוז ירושלים, שזיהה סדרה של פרסומים קיצוניים. בין ההעלאות הבולטות נחשף ראיון עם בני משפחת המחבל מוחמד אחמד מוסא ג'בארין, שבו כתבה החשודה: "ברגעים מלאי רגש ונוסטלגיה, משפחתו של הקדוש המעונה מוחמד אחמד מוסא ג'בארין נזכרת בפרטי הימים האחרונים שלפני מותו, ומספרת כמה מדבריו שעדיין נוגעים ללבבות..." בפוסט אחר הזכירה את רגעי הפיגוע עצמו: "בבאב אל-חטא בשנת 2017, שם נענה לקריאה למען אלקצא".

לאחר שאותרה, פשטו הבוקר בלשי ימ"ר ירושלים על מקום הימצאה של החשודה, עצרו אותה והעבירו אותה לחקירה. במשטרה טוענים כי ממצאיה מצביעים על שורה ארוכה של פרסומי שבח והלל למחבלים, בדגש על פיגוע הר הבית.

דובר המשטרה הדגיש:

"כל מי שמזדהה, תומך, מעודד או מסית לטרור ולמעשי אלימות – יידע שעינינו פקוחות ונפעיל את כל האמצעים שברשותנו. לא נאפשר כל הסתה או תמיכה במחבלים. היחידות שלנו מגיעות עד לביתם של המסיתים, בכל שעה – ונפעל בנחישות למצות עמם את הדין".