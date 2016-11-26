במשטרה עדכנו כי עצרו שני אזרחים, בחשד שהבעירו פחים בשכונת רחביה בירושלים - וכתוצאה מכך "סיכנו את התושבים באזור וגרמו לנזק רב" | החשודים, אחד מהם כבן 80 - הובאו להמשך חקירה: "לא נאפשר הפרת חוק" (אקטואלי, בארץ)
רק ביום חמישי האחרון הוצת פח בסמוך לבית הוריי, ע"י אותם בריונים ואבא שליט"א שחזר מיום עמוס של הרבצת תורה בירושלים ומחוצה לה לא הצליח להרדם משום שהבית כולו התמלא עשן. כמה חולי אסטמה סובלים? לכמה מחלות בדרכי הנשימה גרמתם? כמתנדב בשירותי הכבאות ירושלים אני יכול לספר לכם מכלי ראשון כי מלבד חילול ה' שאותם סיקריקים עושים מידי יום ביומו הם גם מסכנים נפשות כפשוטו