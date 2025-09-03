מוקדם יותר היום (רביעי), בשעות הבוקר המוקדמות התקבל דיווח על מספר פחים וצמיגים בוערים באזורים רחביה וגבעת רם בסמוך לאנדרטה לזכר השבעה באוקטובר. כתוצאה מכך, נגרם נזק כבד לרכב שחנה במקום ומהמקום פונו מספר תושבים מבניינים סמוכים. למרבה המזל לא היו נפגעים.

כאמור, למקום הוזעקו כוחות משטרה לצד גורמי החירום וההצלה שכיבו את האש ובכך, מנעו פגיעה וסיכון לציבור משתמשי הדרך במקום ונפתחה חקירה בתחנת מוריה במרחב ציון.

במשטרת ישראל עדכנו כי "לפני זמן קצר, נעצרו שני חשודים במעשים על ידי בלשי היחידה המרכזית במחוז ירושלים ותחנת מוריה".

מהחקירה עלה כי על פי החשד, החשודים (בשנות ה-60 ,80 לחייהם תושבי ירושלים ומרכז הארץ), הגיעו לשכונת רחביה והבעירו אש במספר פחים במקום וכתוצאה מכך כאמור, לא היו נפגעים אולם נגרם נזק כבד לרכב ולפחים.

החשודים שנעצרו על ידי בלשי המשטרה הועברו לתחנת מוריה להמשך החקירה וחקירת המקרים נמשכת.

משטרת ישראל נמסר כי הם "רואה בחומרה רבה מעשים כגון הבערת אש, ונדליזם, חסימות צירים וכל פעולה עבריינית אחרת הפוגעת בסדר הציבורי. מדובר במעשים פליליים ומסוכנים העלולים לסכן חיי אדם, לגרום נזק לרכוש ולשבש את חיי התושבים".

במשטרה ביקשו להבהיר: אנו "מאפשרת מחאה חוקית כחלק מחופש הביטוי, אך לא תאפשר בשום אופן הפרת חוק. כל ניסיון לפגוע בשלום הציבור ייענה באכיפה נחושה וללא פשרות".