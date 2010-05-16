בעקבות קבורת אהרון, נעסוק השבוע בשאלה באיזה מקרה מותר לפנות מת מקברו. ראשית נפתח במצוות הקבורה, לאחר מכן נראה מדוע אסור לפנות מת מקברו, וההתרים השונים שניתנו לכך, וכן נבדוק האם מקום הקבורה משפיע על ההלכה (פרשת השבוע)
לפנות בוקר עלו הכלים הכבדים על הקרקע סמוך לבית-החולים "ברזילאי". המשטרה נערכה מבעוד מועד וגם עשרות המפגינים הבודדים שהצליחו להסתנן לעיר נתקלו בהתנגדות כבדה. כתב "כיכר השבת" מדווח ממוקד הדרמה, וגם: תמונות מהבוקר באשקלון, המפגינים והפינוי (חרדים)
שעה לאחר השבת, יחל פינוי הקברים ממתחם בית-החולים "ברזילי" באשקלון. עשרות אברכים ממהרים להגיע למקום - שם ישהו בשבת-קודש. המשטרה הקיפה בגדר תיל את מתחם ביה"ח. ל"כיכר השבת" נודע כי גורמים מהעדה החרדית צפויים לשהות אף הם באשקלון. תמונות מהשטח המדובר, רגע לפני. בלעדי (בארץ)
בשעה שהציבור החרדי, על כל חוגיו, מתלכד באחדות מופתית סביב סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, הרב יצחק ברנד מעמנואל בחר להציג דעה הפוכה. בדרשה שנשא בבית-כנסת באריאל, הוא אמר שיש להקל בפינוי קברים, במידה ויש חשש - משום קבר שמזיק את הרבים. למתפללים, הוא חילק קונטרס עם הסברים. צפו (איצטלא)