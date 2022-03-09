כשריח הפסטרמה המעושנת פוגש את המתיקות המשכרת של המשמש והקראנץ' הממכר של הכרוב, נוצר "ונהפוך הוא" קולינרי שפשוט אי אפשר לעמוד בפניו. המיני-טאקו הצבעוניים האלו הם בדיוק הביס המפתיע והחגיגי שיגרום לאורחים שלכם לעצור באמצע סעודת הפורים ולשאול: "מה זה הדבר המטורף הזה? (אוכל ומתכונים)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מנה חגיגית שהיא נוהגת להכין לשבת ותמיד קוצרת מחמאות - ומתאימה מאד לפתיחת סעודת פורים: חזה עוף ממולא בפסטרמה, ברוטב טריאקי. כן, זה נשמע מפוצץ, אבל כרגיל אצל מורן, ההכנה קלה ומהירה והתוצאה סופר אלגנטית (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", השפית מורן פינטו מכינה לנו ארוחת צהריים, עם שני סוגי פסטרמות שתמיד מצויים במקרר שלה וסוגרים פינות: הודו ובקר. היא מוסיפה להם שלל ירקות צבעוניים ואורז לבן (או נודלס, אם תבחרו) והתוצאה הסופית: ארוחה מלאה ומזינה שמתקתקים בקלות ובמהירות (אוכל)
מנה מרשימה שלא באמת מסובך להכין: מתכון לחזה עוף ממולא עטוף בפסטרמה ומבושל ברוטב עדין של שום ועגבניות. מילות המפתח כאן זה סבלנות ודיוק, והתוצאה יפה כל כך ששווה לפתוח איתה את שולחן חג הפסח (מתכונים לפסח, אוכל)
לקחנו את האקורדיון הטעים הזה, הוספנו לו פסטרמה עסיסית וזה מה שיצא: מנת פתיחה או אירוח יפהפייה לחג הפסח. 10 דקות עבודה, 40 דקות בתנור. מתכון לתפוחי אדמה אקורדיון אפויים עם פסטרמה בין החריצים (מתכונים לפסח, אוכל)
