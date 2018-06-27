מחקר בינלאומי מקיף מצביע על כך שתנאי חיים חברתיים אינם רק רקע לחיים - אלא גורם פעיל המשפיע על קצב ההזדקנות של הגוף, כבר מגיל צעיר | ההשלכות עשויות לשנות את הדרך שבה מדינות מתמודדות עם פערים חברתיים (בריאות)
על פי מחקר של משרד הכלכלה, חלה בעשרת השנים האחרונות עלייה של 630% בשיעור הסטודנטים החרדיים. במקביל, הוכחו פערים בין חילונים וחרדים בשוק התעסוקה. המחקר פורסם במהלך אירוע בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה. מיכל צוק, המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה והממונה על תחום התעסוקה במשרד: "משרד הכלכלה רואה בשילוב חרדים בתעסוקה חשיבות לאומית רבה" (לימודים)