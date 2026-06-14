חוקרים חושפים קשר עמוק וקשה בין עוני וגזע להזדקנות מהירה

מטא־אנליזה רחבת היקף שפורסמה לאחרונה בכתב העת Nature Human Behaviour מספקת עדות משמעותית לכך שאי־שוויון חברתי אינו רק סוגיה כלכלית או מוסרית - אלא גם ביולוגית. לפי המחקר, תנאים כמו עוני, אפליה וחסך חברתי מותירים “חותם” על הגוף האנושי, ומאיצים את קצב ההזדקנות הביולוגית.

המחקר, בהובלת צוותים ממכון מקס פלאנק להתפתחות האדם בברלין ואוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ניתח 1,065 מדדים מתוך 140 מחקרים שונים, שכללו יחד כ־65,919 משתתפים בגילאים הנעים מיילודים ועד בני 86. מדובר באחת הסקירות המקיפות ביותר שנעשו עד כה בתחום הקשר בין תנאים חברתיים להזדקנות ביולוגית.

איך מודדים הזדקנות?

החוקרים התבססו על “שעונים אפיגנטיים” - כלים ביולוגיים המודדים שינויים כימיים ב-DNA, המאפשרים להעריך את “הגיל הביולוגי” של האדם ואת קצב ההזדקנות שלו. הממצאים מראים כי אנשים החיים בתנאים חברתיים קשים מציגים באופן עקבי הזדקנות מהירה יותר.

עם זאת, לא כל המדדים היו רגישים באותה מידה. שעונים מהדור הראשון, שתוכננו להעריך גיל כרונולוגי בלבד, הראו קשר חלש יחסית. לעומתם, שעונים מתקדמים יותר - שמודדים סיכון למחלות ותמותה, ואף את קצב ההזדקנות עצמו - חשפו קשר חזק בהרבה בין אי־שוויון חברתי להזדקנות.

פערים גזעיים והשפעת הילדות

בניתוח נתונים מארצות הברית נמצא כי משתתפים שחורים הראו קצב הזדקנות ביולוגית מהיר יותר בהשוואה ללבנים, במיוחד במדדים המתקדמים. גם בקרב אוכלוסיות לטיניות נמצאו פערים, אם כי מתונים יותר.

אחד הממצאים הבולטים הוא ההשפעה ארוכת הטווח של תנאי ילדות: מבוגרים שגדלו בסביבות מוחלשות הראו סימני הזדקנות מואצת גם עשרות שנים לאחר מכן. יתרה מכך, עדויות להשפעות אלו נמצאו כבר בקרב ילדים - מה שמרמז כי אי־שוויון “חודר מתחת לעור” בשלב מוקדם מאוד של החיים.

השלכות למדיניות והתערבות

החוקרים סבורים כי הממצאים עשויים לשמש כלי חשוב לבחינת יעילותן של מדיניות חברתית והתערבויות, כגון תוכניות להפחתת עוני או שיפור מערכות חינוך. אם ניתן למדוד שינוי בקצב ההזדקנות הביולוגית, ניתן גם להעריך בצורה מדויקת יותר את ההשפעה הבריאותית של צעדים חברתיים.

המחקר כלל נתונים מ־23 מדינות שונות, מה שמחזק את העובדה כי ההשפעה הביולוגית של אי־שוויון אינה מוגבלת לאזור גאוגרפי או תרבותי מסוים - אלא מהווה תופעה גלובלית.