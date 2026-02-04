שר השיכון יצחק גולדקנופף הגיע לסיור מקצועי בעיר ראשון לציון וביקר בפרויקטים שונים של דיור שצפויים לאכלס כ-50 אלף בני אדם | את הביקור פתח השר בישיבה, שם סיפר לו ראש העיר סיפור מרגש על שמירת שבת (חדשות חרדים)
מיזם הבניה המוגדר בענף הנדל"ן כ"חסר תקדים" ברמת איכותו ומקצועיותו לאור הלוקיישן המושלם - מרחק דקות מהמרכזים העולמיים לתורה וחסידות בקהילות הקדושות במרכז העיר ירושלים, עלה שלב בימים אלו משלב החפירות בפועל לתחילת הבנייה וזאת בגין עמידה מושלמת ביעדים (נדל"ן, שיווקי)
בעל מגרש בקרית ביאליק התקשר לפני שלוש שנים בהסכם להקמת בניין על שטחו בתמורה ל-2 מיליון שקל ודירת גג. לאחר שהפרויקט לא קיבל היתר בנייה הוא ביקש לבטל את ההסכם, אך היזמיות התנגדו בטענה שבעל המגרש הוא שסיכל את קבלתו. כיצד הכריע בית המשפט? (משפט)
אין דירות במרכז ובירושלים? עוברים לצפון: אנשי חסידות צאנז החלו בהליך לרכישת דירות בעיר טבריה, לזוגות הצעירים המשוועים לקורת גג. 100 יחידות דיור ראשונות ייבנו בקרוב, כל דירה בת ארבעה חדרים תעלה חצי מיליון שקלים בלבד. בנק מזרחי לוקח חלק בפרויקט (חסידים)