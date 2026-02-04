המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מעדכנים היום (רביעי), כי במסגרת חקירות ראשוניות בקרקע שבוצעו לאחרונה באתר שדה דב לשעבר בתל אביב, התגלו ממצאים חריגים. מדובר במקום שאמור להפוך בקרוב לשכונת יוקרה, לאחר שהשטח נמכר ליזמי נדל"ן.

הזיהום שהתגלה מכיל תרכובות מסוג PFAS (תרכובות פרא ופולי-פלואורואלקיליות Per- and polyfluoroalkyl substances) שמקורן בשימוש לאורך השנים בקצפי כיבוי.

בעקבות הממצאים, פועלים המשרד ורמ"י לניהול מקצועי של הסיכון הכולל הרחבת חקירות בקרקע, ובחינת השפעת הזיהום על החוף והים, והכול במטרה לשמור על בריאות הציבור והסביבה.

האתר, ששימש במשך עשרות שנים כשדה תעופה צבאי ואזרחי, עבר בין השנים 2020–2023 תהליך חקירה ושיקום קרקע שאושר על ידי המשרד, בהתאם לדרישות המקצועיות לחקירה ושיקום קרקע שהיו תקפות באותה העת.

יצוין, כי בתקופה זו לא הייתה למשרד מדיניות מחייבת להתייחסות למזהמי PFAS בקרקעות ולכן חומרים אלו לא נבדקו או טופלו במסגרת פרויקט שיקום הקרקע בשדה דב.

בעקבות הנחיית רשות המים, נערכו בשנים 2022-2025 חקירות מי תהום בשטח האתר, אשר מממצאיהם עלה כי קיימים ריכוזי PFAS החורגים מערכי הסף למי שתיה. יודגש כי זיהום מי התהום באתר אינו מהווה סכנה למקורות מים המשמשים להפקת מי שתיה, אולם זיהום מי התהום מהווה סיכון סביבתי, בשים לב לעובדה כי האתר מיועד לבניית בתי מגורים.

במהלך העבודות עלולות להתפנות מהשטח קרקעות מזוהמות ליעדי קצה שונים שאינם מורשים, דבר שעלול להוות סיכון למקורות מים, וכן בשל הקרבה והפגיעה האפשרית בסביבה החופית והימית.

בעקבות ממצאים אלו החל המשרד להגנת הסביבה בצעדים מיידים לבחינת ממדי הזיהום והסיכון:

• ביצוע בדיקות מדגמיות בקרקע לעומקי הפיתוח לבחינת פרופיל פריסת המזהמים בשכבות הקרקע השונות עד לעומקי הפיתוח.

• ביצוע בדיקות מדגמיות בחול בחוף הים.

• מחקר מהיר לקביעת ערכי סף מבוססי סיכון לשיקום קרקע מזוהמת במרכיבי PFAS.

המשרד להגנת הסביבה ורמ"י מדגישים כי יישום כלל הפעולות ייעשה בכפוף לפיקוח קפדני וכן כי מדובר בצעד מניעתי שנועד לספק ודאות ליזמים וכן לדאוג לכך שטיפול יסודי ומעמיק בזיהום יתבצע תוך שמירה על בריאות הציבור והסביבה. המשרד ורמ"י ימשיכו לעדכן את הציבור במידת הצורך.

אבי חיים, סמנכ"ל בכיר לרישוי ומניעת סיכונים (בפועל) במשרד להגנת הסביבה: "המשרד להגנת הסביבה פועל באופן מיידי לניהול הסיכונים באמצעות הרחבת חקירת הזיהום במרחב, הנחיות מקצועיות וניטור מורחב בשטח האתר ובחוף הים. המשרד ימשיך לפעול בשיתוף רמ"י וכל הגורמים הרלוונטיים, תוך שמירה על בריאות הציבור והסביבה."

טלי מורלי, מנהלת מרחב ת"א, רשות מקרקעי ישראל: "מתוך אחריות לבריאות הציבור, רשות מקרקעי ישראל תפעל בתיאום ובשיתוף פעולה הדוק עם כלל הגורמים הרלוונטיים, ובראשם המשרד להגנת הסביבה. הרשות מחויבת לפעול בשקיפות מול הציבור והקבלנים שזכו במכרזים ותעדכן בהתאם להתפתחויות ולממצאים. הרשות רואה חשיבות לאומית בקידום הפיתוח ברובע שדה דב ובהוספת אלפי יחידות דיור במרכז תל אביב, זאת תוך איזון מלא בין צורכי הפיתוח, ההגנה על הסביבה והשמירה על בריאות הציבור."