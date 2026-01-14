הסגן החסידי של ראש עיריית ירושלים, הגיש עתירה לבג"ץ נגד השימוש ב"בואש" בפיזור הפגנות חרדים. בעתירה נטען כי החומר גורם נזקים בריאותיים וסביבתיים קשים. המשטרה מנגד טוענת כי מדובר באמצעי בטוח המבוסס על שמרים וסודה. מה הסיכוי שהעתירה תתקבל? (חרדים, חוק ומשפט)
ראש רשימת אגודת ישראל בירושלים פנה למפכ"ל ולמפקד מחוז ירושלים בהתראה לפני נקיטה בהליכים לפיו יורה בפומבי לפקודיו שחל איסור גורף לעשות כל שימוש בבואש בסביבת מגורים צפופה | "השימוש בבואש השבוע - התעללות באלפי עוברי אורח חפים מפשע ועשרות אלפי תושבים ששכונת מגוריהם הפכה לבלתי ראוי למגורי בני אנוש" (חרדים)
'שלומי אמונים' היא סיעה בדרך כלל מאוד ממושמעת שלא חווה כמעט ריבים מתוקשרים כך שהבעיות בדרך כלל נפתרות הרחק מהעין התקשורתית | לאחר חשיפת 'כיכר השבת' על מפקד הקהילות בירושלים, שם ניצח מועמד שהגיע ברגע האחרון מביתר, נוצר עימות בקבוצה הפנימית ומי שחטף הוא נציג מקומי | חשיפה (חסידים)