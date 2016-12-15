תאונה אווירית קשה נמנעה בשבוע שעבר בשניות האחרונות, כאשר שני מטוסי F-16 סטו ממסלולם כדי להימנע מהתנגשות עם צנחן רחיפה, סמוך להר בגליל התחתון. "בערך בגובה של 500 מטרים מעל הקרקע בגליל, בטיסה ישרה, הרמתי את הראש לחלון וראיתי אותו מולי, בגובה שלנו", שחזר הטייס המוביל בשיחה עם ynet את התקרית. צפו (צבא)
נס בחופי נתניה: צנחן נקלע למצוקה בצוקי הים בנתניה, לאחר פעולות שונות הוא חולץ בשלום וללא פגע.
כוחות מד"א ו'איחוד הצלה' שהגיעו למקום העניקו לו טיפול ראשוני ושיחררו אותו ללא צורך בפינוי לבית חולים, צפו בתמונות באדיבות 'חדשות 24'