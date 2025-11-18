כיכר השבת
יותר מאלף מילים

חייבים לראות: תמונת הצנחן הבלתי נתפסת מול השמש שעלתה על הציפיות | צפו

צלם לכד צנחן כצללית מול הכרומוספירה של השמש, תמונה בלתי נתפסת שדרשה תכנון מדויק להפליא והושגה רק בניסיון השישי (חדשות בעולם)

View post on Instagram
 

הצלם האסטרונומי אנדרו מקארתי הדהים את העולם כאשר פרסם תמונה עוצרת נשימה של צנחן צונח מול השמש. התמונה, שנקראת על ידי מקארתי "נפילתו של איקרוס", היא מחווה לדמות מהמיתולוגיה היוונית, אשר עף קרוב מדי לשמש. הצנחן בתמונה הוא גבריאל סי. בראון, חבר של מקארתי ויוטיובר פופולרי. השניים הצליחו במשימה המאתגרת רק בניסיון השישי, שכן הצילום דרש תכנון ותיאום מדויקים להפליא.

האתגרים הלוגיסטיים היו עצומים. בראון הסביר כי הצילום דרש מציאת המיקום, הזמן, המטוס והמרחק הנכונים ביותר כדי להבטיח את הבהירות המרבית. היה עליהם להתחשב גם במדרון הגלישה של המטוס לאחר כיבוי המנועים, כדי להשיג את זווית השמש האופטימלית וגובה יציאה בטוח. לאחר שבראון עלה על מטוס קל, הם יישרו את נקודת הצילום תוך שימוש באפקט הניגוד מהמטוס, ותיאמו את רגע הקפיצה המדויק באמצעות תקשורת תלת-כיוונית.

מקארתי, צלם אסטרופוטוגרפיה, הקים את מערך הטלסקופים שלו במדבר אריזונה ועקב אחר הזנת הווידאו החיה. כאשר איתר את בראון במיקום המדויק, הוא נתן את הפקודה המיוחלת: "קפוץ", באמצעות הרדיו.

הצילום הסופי מציג את גבריאל סי. בראון משתקף כצללית על רקע הכרומוספירה של השמש, שהיא האטמוספירה הפנימית של הכוכב. כדי להשיג את הפרטים הלוהטים והייחודיים האלה, מקארתי צילם את הכוכב באור אלפא-מימן זהו אור המאפשר לפתור את האטמוספירה של השמש וחושף פרטים שלא ניתן לראות באור לבן רגיל.

הצלם הודה כי התוצאה "עלתה על ציפיותיו". הווידאו של רגע הקפיצה היה מרהיב, אך התמונה המוגמרת טובה אף יותר.

מקארתי, שכבר עשה לעצמו הרגל לצלם עצמים כצלליות על רקע הכרומוספירה של השמש (בספטמבר הוא צילם רקטה ממריאה מול השמש), פרסם את "נפילתו של איקרוס" כהדפסה במהדורה מוגבלת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר