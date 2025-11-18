הצלם האסטרונומי אנדרו מקארתי הדהים את העולם כאשר פרסם תמונה עוצרת נשימה של צנחן צונח מול השמש. התמונה, שנקראת על ידי מקארתי "נפילתו של איקרוס", היא מחווה לדמות מהמיתולוגיה היוונית, אשר עף קרוב מדי לשמש. הצנחן בתמונה הוא גבריאל סי. בראון, חבר של מקארתי ויוטיובר פופולרי. השניים הצליחו במשימה המאתגרת רק בניסיון השישי, שכן הצילום דרש תכנון ותיאום מדויקים להפליא.

האתגרים הלוגיסטיים היו עצומים. בראון הסביר כי הצילום דרש מציאת המיקום, הזמן, המטוס והמרחק הנכונים ביותר כדי להבטיח את הבהירות המרבית. היה עליהם להתחשב גם במדרון הגלישה של המטוס לאחר כיבוי המנועים, כדי להשיג את זווית השמש האופטימלית וגובה יציאה בטוח. לאחר שבראון עלה על מטוס קל, הם יישרו את נקודת הצילום תוך שימוש באפקט הניגוד מהמטוס, ותיאמו את רגע הקפיצה המדויק באמצעות תקשורת תלת-כיוונית.

מקארתי, צלם אסטרופוטוגרפיה, הקים את מערך הטלסקופים שלו במדבר אריזונה ועקב אחר הזנת הווידאו החיה. כאשר איתר את בראון במיקום המדויק, הוא נתן את הפקודה המיוחלת: "קפוץ", באמצעות הרדיו.

הצילום הסופי מציג את גבריאל סי. בראון משתקף כצללית על רקע הכרומוספירה של השמש, שהיא האטמוספירה הפנימית של הכוכב. כדי להשיג את הפרטים הלוהטים והייחודיים האלה, מקארתי צילם את הכוכב באור אלפא-מימן זהו אור המאפשר לפתור את האטמוספירה של השמש וחושף פרטים שלא ניתן לראות באור לבן רגיל.

הצלם הודה כי התוצאה "עלתה על ציפיותיו". הווידאו של רגע הקפיצה היה מרהיב, אך התמונה המוגמרת טובה אף יותר.

מקארתי, שכבר עשה לעצמו הרגל לצלם עצמים כצלליות על רקע הכרומוספירה של השמש (בספטמבר הוא צילם רקטה ממריאה מול השמש), פרסם את "נפילתו של איקרוס" כהדפסה במהדורה מוגבלת.