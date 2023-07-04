בואו נהיה כנים: צ'יפס הוא החטיף הטוב ביותר. יש בו הכל: מליחות מספקת, פריכות הגונה, כיף לנשנש אותו בכל שעה ובעבר, היה חלק בלתי נפרד מכל רשימת מכולת שלנו - עד שהבנו שהוא ממש קל להכנה מאפס. כל מה שצריך זה תפוחי אדמה, תבלינים ושמן (מתכונים, אוכל)
הידעתם? מאחורי המנה הכה פופולרית הזאת שמשדכת בין דגים לתפוחי אדמה מטוגנים, עומד יהודי בריטי בשם ג'וזף מאלין. הגרסה הקלאסית מורכבת מדג קוד, אבל אנחנו מרשים לכם לצאת מהקופסה ולבחור בכל דג שתרצו
פוטין הוא מאכל העשוי מתפוחי אדמה, גבינה ורוטב עשיר, שמוצאו בקוויבק, קנדה. הפוטין הופיע לראשונה בשנות ה-50 בחבלים הכפריים של קוויבק ומקורו אינו חד משמעי. אחת הגרסאות הנפוצות ביותר טוענת שהמנה הזו הומצאה במקרה, בעת שפתיתי גבינה נשפכו מעל צלחת של צ'יפס חם של אחד הסועדים. אבל מה משנה המקור כשהתוצאה כה טעימה?
סליחה, תפוחי אדמה. יש צ'יפס חדש בעיר - צ'יפס זוקיני - ונדרשים רק כמה מרכיבים בודדים להכנתו. הוא התוספת המושלמת לארוחת צהריים וגם חטיף בין ערביים מספק מאד. בנוסף, עליכם לעשות משהו עם עודפי הקישואים האלה שמסתובבים במטבח שלכם, נכון?
צ'יפס אמור להיות כך: זהוב, פריך מבחוץ ורך מבפנים, אך לא תמיד זה מצליח לנו. לעתים הוא נראה מוכן, אך כשנותנים בו נגיסה, מגלים תפוח אדמה קשה, שמנוני מדי, מתפורר - רק תבחרו. הנה טריק פשוט שיהפוך את הצ'יפס שלכם למושלם
ההורים עסוקים בצחצוח ומירוק הבית ובהכנות לחג הפסח, ומה יהיה עם הילדים? זו בדיוק השאלה שהטרידה את "המגיד ממאה שערים". אז הוא ארגן כמה מגשים של צ'יפס ואוכל חם ואסף את הילדים למעין יום גיבוש. צלם "כיכר השבת" חיים גולדברג תיעד