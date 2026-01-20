מבצע ניקוי נרחב החל בדרום-מזרח אנגליה, לאחר שמכולות קירור נפלו מספינת מטען במהלך סערה.

​מבצע לניקוי קו החוף במחוז מזרח סאסקס שבדרום-מזרח אנגליה החל ביום שלישי, לאחר שאלפי חבילות של צ'יפס קפוא ובצלים כיסו את החופים.

האירוע החל כאשר 17 מכולות קירור המכילות מוצרי מזון נפלו מסיפון ספינת המטען "Lombok Strait" במהלך סערה שהתרחשה ב-8 בינואר. חברת החילוץ "Brand Marine", הפועלת מטעם בעלי הספינה, מסרה כי היא משתפת פעולה עם משמר החופים והרשויות המקומיות לאיתור המכולות.

​הזיהום התפשט על פני מספר חופים באזור, ומועצת העיר ברייטון דיווחה כי ביום שישי האחרון נאספו 1.9 טונות של פסולת מהחוף, כמות הגבוהה פי ארבעה מהממוצע העונתי.

באזור עיירת הנופש איסטבורן, הצטברו כמויות גדולות של שקיות פלסטיק סמוך למושבה המונה עשרות כלבי ים, דבר שעורר חשש כבד בקרב ארגוני סביבה. מארגון "Plastic Free Eastbourne" נמסר כי "כלבי ים וחיים ימיים אחרים טועים לעיתים קרובות וחושבים שפלסטיק הוא מזון, במיוחד שקיות פלסטיק שיכולות להיראות כמו מדוזות במים. זיהום פלסטיק הוא איום חמור על האוקיינוס".

​בימים האחרונים פעלו מאות מתנדבים מקומיים לאיסוף שקיות המזון בטרם ייסחפו חזרה לים. דובר מועצת רובע איסטבורן הודה למתנדבים ומסר כי "תודתנו למתנדבים המסורים הרבים שעבדו קשה בימים האחרונים כדי לסייע בפינוי הפסולת מהחופים שלנו". גורמים במועצה ציינו כי מרבית עטיפות הפלסטיק של הצ'יפס כבר הוסרו מהשטח על ידי התושבים.

​ג'ואל בוניצ'י, איש הקהילה המקומית שהשתתף במאמצי הניקוי, תיאר את המראה ואמר כי "מרחוק, אפשר היה לחשוב שהחוף מכוסה בחול צהוב כפי שניתן לראות באי טרופי".