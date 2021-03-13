יעקב אבינו יצר חיבור עם הרועים, לפני שהוא הוכיח אותם| הרב יעקב קמינצקי כותב: חובה על המוכיח לאהוב את החוטא בשעה שמוכיחו | אי אפשר לקרב לתורה בלי להיות קודם "אוהב את הבריות" |כי רק כשהלב פתוח, הדברים נשמעים אחרת
כל מה שתרצו לדעת על ארגון "כח התודעה". ארגון ששינה לעשרות אלפי אנשים את החיים. אליהו שירי קאוצ'ר ומאמן אישי בראיון אישי מטלטל: "מוטיבציה חזקה ורכישת הכלים הנכונים הם המפתח של כולנו להצלחה" (אימון אישי, שיווקי)
שני קואצ'רים הקימו ב-2013 בית ספר לאימון אישי של אנשי מכירות ושכנעו חמישה מתלמידיהם להשקיע בו כסף. אלא שאף תלמיד לא נרשם והפרויקט כשל. בית המשפט קיבל את תביעת התלמידים וקבע: הנתבעים לא השתדלו מספיק לקדם את המיזם (משפט)
במקרה של ציניקן לפניך, הדרך הטובה ביותר היא לשלוח לעברו מבט מבין וחומל, ופשוט לשתוק או אפילו לחייך חיוך קטן. שתיקה מול ציניקנים, יכולה להביך אותם במובן הזה שהם כביכול לא מצליחים להטיל את אימתם על סביבתם. שתיקה כזו ממיסה אפילו גדרי תיל. בדוק ומנוסה. * הקאוצ'ר מנחם זיגלבוים, בטור אימוני שנותן לך מפתחות להצלחה