פרויקט "קפיצת הדרך" של איש התקשורת קובי סלע והמעבד יוחנן בלייך חוגג שנה בסינגל נוסף מהפרויקט בשילוב קולו המקורי של שלומי גרטנר. לחן: יוסי גרין
השיר המקורי יצא בשנת תש"ע 2010, באלבום "עשה עשה". עיבוד והפקה מוזיקלית: יוחנן בלייך (סינגלים)
פרויקט 'קפיצת הדרך' של קובי סלע ויוחנן בלייך בסינגל החודשי בו הם לוקחים להיט עבר מהמוזיקה החסידית ומחדשים אותו והפעם "כי ניחם" של פרחי צליל וזמר אותו הלחין גרשון פרנקל. הפקה מחודשת: יוחנן בלייך (סינגלים)
פרויקט המוזיקה המרתק המשלב עבר והווה "קפיצת הדרך" של איש התקשורת קובי סלע והמעבד יוחנן בלייך בסינגל החודשי והפעם "אתה שומר" של שוואקי מאלבומו "ידיד". הלחן של יוסי גרין כשהעיבוד המחודש של בלייך (סינגלים)
"דאגה מניין" מתוך האלבום הכפול של מרדכי בן דוד בלחנו של יוסי גרין בביצוע 2022 מתוך הפרויקט "קפיצת הדרך" עליו חתומים יוחנן בלייך, מעבד מוזיקלי מוכשר, איש התקשורת קובי סלע ואיש המיתוג והאסטרטגיה העיצובית אייל גור (סינגלים)
כמידי ראש חודש, סינגל שלישי מתוך הפרויקט המוסיקלי 'קפיצת הדרך' של המעבד יוחנן בלייך ואיש היחצ קובי סלע, בו נבחר כל פעם להיט חסידי ישן שמקבל עדכון מוזיקלי חדשני. והפעם 'יהודי פשוט' של ליפא בלחנו של שאול גרוסמן (סינגלים)