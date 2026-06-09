לאחר שבע וחצי שנים ולמעלה מ-400 תוכניות, מגיש המוזיקה נתנאל לייפר נפרד מתוכנית התרבות והמוזיקה "המבקר" של אתר "כיכר השבת". בפרק הסיום החגיגי, אירח לייפר באולפן את איש התקשורת וותיק הרדיו קובי סלע, שמשדר מצעדי מוזיקה מזה 32 שנים ברציפות.

השניים צללו לשיחת עומק מרתקת על האבולוציה של המוזיקה החסידית והיהודית, והשוו בין תעשיית המוזיקה של פעם לזו של היום. סלע ציין כי בעבר, הפקת אלבום דרשה השקעה כספית עצומה ששימשה כמעין מסנן לאיכות החומרים, לעומת הקלות שבה ניתן להפיק שירים כיום. "היום באמת מאוד מאוד קל לעשות מוזיקה ויש לזה מחיר", הסביר סלע. "כשקל מאוד לעשות ואין לך את הפילטר הדרמטי של ה-50 אלף דולר... אז אתה נתקל בהמון חומר שהוא לא יחזיק את ה-30 שנה הבאות".

השיחה גלשה גם לשינוי הדרמטי בהרגלי ההאזנה של הקהל. הפאנל נזכר בנוסטלגיה בימים שבהם רכישת אלבום הייתה אירוע של ממש, שכלל הליכה לחנות, רכישת קלטת או דיסק, והאזנה רציפה. לייפר תיאר זאת באומרו: "פעם כשיצא אלבום אתה היית הולך, לוקח את הקסטה או... את הדיסק הזה, שם אותו במערכת, חורש לו את הצורה ברמה שהיית מכיר כל צליל... יושב עם חוברת מילים וקורא". לעומת זאת, סלע הצביע על תרבות הסטרימינג התזזיתית של ימינו: "שמעתי אותו בספוטיפיי, ושם... אתה שומע מה שאתה רוצה ומהר מאוד אתה עובר לשיר אחר". המעבר המהיר הזה גורם, לתפיסתם, לפחות כבוד והערכה ליצירה עצמה.

לקראת סיום התוכנית, סלע החמיא ללייפר על החותם המשמעותי שהותיר בתעשיית המוזיקה המגזרית ועל הבמה שנתן לאמנים בתחילת דרכם. "כשאני הבאתי את עקיבא לתוכנית שלי או את שמואל... אף אחד לא הכיר אותם, היה להם שיר וחצי בחוץ", סיפר לייפר על טביעת העין שלו שסייעה לגלות כישרונות חדשים. "אני זיהיתי משהו בוויב שלו אמרתי זה בחור שיכול להצליח, ויש לא מעט כאלה שהיו בתוכנית ממש רואים איך צמחו לאורך השנים".

סלע מצידו סיכם את פועלו של לייפר והדגיש את הסטנדרט המקצועי שהציבה התוכנית: "הזווית שלך בכיכר השבת והאצבע שהצבת על כל מיני אומנים... והסטנדרט הזה שבעצם הקמת והקפדת בו, זה עשה שכל ללא מעט מהאנשים... הותרת חותם בתעשייה הזאת ואני גם רוצה להודות לך על כל השנים האלה שסייעת למוזיקה לצמוח, להתפתח ולהגיע למקומות שלא היו". כאשר נשאל סלע בעצמו על הבטחה עתידית במוזיקה שעליה כדאי לשים עין, הוא סימן את הזמר אבירם שוקרון כמי שיש לו את "כל מה שצריך כדי להיות מה שאתה ואני מתכוונים".

את התוכנית חתם לייפר בנימה אישית ומרגשת אל גולשי האתר שליוו אותו לאורך השנים, מבעד למגפות ומלחמות. "תודה לכם שהייתם איתי 400 פלוס תוכניות. קורונה, מלחמה, עוד מלחמה, עוד מלחמה... היינו שמה כל הזמן ובאמת תודה שהייתם איתי", אמר לייפר וביקש להרגיע את צופיו לקראת העתיד: "תודה לאנשי כיכר השבת, תודה לכל המפיקים הרבים שעבדו איתי במהלך השנים... אני לא הולך לשום מקום. בעזרת השם אתם תראו אותי גם פה וגם בעוד מקומות, כיכר השבת זה הבית שלי".

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