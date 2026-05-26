הזמר יידי (יודי) ביאלוסטוצקי, שהשיק לאחרונה את אלבומו השני "כאילו", נחת מארצות הברית והגיע לאולפן המוזיקה של "כיכר השבת" לראיון מיוחד בתוכנית "המבקר". ביאלוסטוצקי, שנולד בארץ ועבר לארצות הברית בגיל חמש, שיתף על המסע המוזיקלי שלו, על העבודה עם גדולי התעשייה, ועל התפר שבין הרצון לעשות אמנות טהורה לבין הדרישות המסחריות של עולם המוזיקה.

הצעדים הראשונים והאלבום החדש

ביאלוסטוצקי מגיע ממשפחה מוזיקלית (דודו הוא המלחין הנודע ר' מנחם אירנשטיין), אך החל את דרכו המקצועית רק לפני כשבע שנים. "התחתנתי נהייתי חתן, ואמרתי אוקיי צריך פרנסה... זה התחיל מהחברים, שביקשו שאשיר בחתונות שלהם", הוא נזכר בחיוך.

באלבומו החדש הוא לא רק שר כזמר חסידי אלא גם היוצר של רוב השירים בעצמו לצד שיתופי פעולה עם חברים .

עוד באלבום ניתן למצוא את העיבוד של המוזיקאי הוותיק לייב יעקב ריגלר, אליו פנה ביאלוסטוצקי כדי לקבל צליל טבעי: "רציתי כינורות, לא רציתי על השיר הזה תופים ולא רציתי גיטרות... על מי מי אתה יכול לסמוך שיקח כזה עיבוד ולא יקלקל לך כלום? בלי פדים, בלי שום דבר. אמרתי ריגלר זה אורגני, זה טבעי והוא עשה עבודה וואו". בנוסף, שיתף ביאלוסטוצקי פעולה עם המוזיקאי והמפיק יענקי שטיינמץ בשיר פאנקי וקצבי בשם "דור הולך ודור בא" שהתווסף ממש ברגע האחרון לאלבום בלחן משותף של שניהם.

אמנות מול מסחריות: "זמר חייב להתייחס לקהל שלו"

אחד הנושאים המרתקים שעלו בראיון הוא המתח בין היצירה האמנותית נטולת הפילטרים לבין הצורך המסחרי. מצד אחד, ביאלוסטוצקי חולם על יצירה משוחררת מלחצים: "תמיד הייתי אומר למנדי [הרשקוביץ], בוא ניסע שבועיים לאיזה בית על שפת הים, בלי אף אחד ושום דבר, בלי שום אינטרס ובוא נוציא מוזיקה". הוא אף העלה רעיון משעשע ל"תוכנית ריאליטי חרדית" בה מוזיקאים יסתגרו לשבועיים בבית כדי ליצור את השיר הטוב ביותר.

מצד שני, הוא מבין היטב את חוקי המשחק: "אני מסתכל על הבאלאנס, על האיזון בין המסחריות לבין האמנות. אתה לא יכול להיות זמר אם אף אחד לא מקשיב לך, זה לא חוכמה... זמר חייב להתייחס לקהל שלו. קח זמרים שמצליחים ומוכרים אולמות ומוכרים אירועים - זה בגלל שהם הצליחו להתחבר עם הקהל דרך המוזיקה שלהם".

ההבדל בין החתונות בישראל לאמריקה כמי שחי על התפר שבין ישראל לארצות הברית, ביאלוסטוצקי מבחין היטב בהבדלים בין התעשיות ובין הקהלים, ומאמין ששני הצדדים יכולים ללמוד זה מזה. "שאלו אותי מה אפשר ללמוד מהארץ לאמריקה בחתונות ומאמריקה לארץ," הוא מספר. "אמרתי שאמריקאים יכולים ללמוד קצת אנרגיה מהישראלים... תנו קצת, מה זה אנרגיה אמיתית. ואמרתי שישראלים יכולים ללמוד מאמריקאים איך במה אמורה להיראות, איך אולם אמור להיראות, איך הסאונד אמור להישמע. באמריקה כל חתונה היא ברמה של הופעה". יחד עם זאת, הוא מחמיא מאוד לכישרון הישראלי, לכותבים הצעירים, ולשירים בעברית שפורצים מתוך תעשיית המוזיקה בארץ.

פינת "קנאת סופרים": הפרגון לדוד בן ארזה

בסיום הריאיון, בפינה המסורתית שבה האורח בוחר שיר של אמן אחר שהיה שמח לבצע בעצמו, בחר ביאלוסטוצקי לפרגן ליוצר הישראלי הצעיר דוד בן ארזה, ובפרט לשיר "לכו למים". הוא שיתף סיפור מדהים מאחורי הקלעים: "אני שמעתי עליו לפני שלוש או ארבע שנים, הייתי באולפן עם מנדי הרשקוביץ ואיצי וואלדנר. איצי וואלדנר אומר 'חבר'ה תקשיבו לזה, זה הורס כל מה שידעתם עד היום'... הוא אמר לנו: 'השמעתי את זה לאברהם פריד שבוע שעבר, he went crazy, הוא יצא מהכלים'. תבין שיש הערכה לכישרון, וכישרון כמו דוד בן ארזה זה וואו".

לקראת סיום, הבטיח ביאלוסטוצקי שהוא אינו מקובע לסגנון אחד: "האלבום הזה עשיתי ככה... אלבום הבא בוא נעשה משהו אחר. זה לא כאילו זה מה שאני עושה כל הזמן, עכשיו זה מה שעשיתי, עכשיו זה מה שאני חושב, מחרתיים אעשה משהו בשביל מחרתיים", הוא אומר בחיוך.

צפו בראיון המלא: