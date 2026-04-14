בימי ספירת העומר, כשהפלייליסטים שלנו נחים קצת ממוזיקה, זה בדיוק הזמן המושלם לחטט מאחורי הקלעים של התעשייה ולבדוק מה באמת קורה שם. והפעם עם יענקי כהן, איש שחתום כמפיק ומעבד על לא מעט מהלהיטים שמתנגנים לכם באוזניות, והוא ממש לא בא לעשות הנחות לאף אחד.

בניגוד לכל מיני יועצים שמסבירים למוזיקאים מתחילים שבתעשייה הזו חייבים קשרים, כהן, שחובק כיום אימפריית אולפנים עם שלושה סניפים בישראל ועוד אחד חדש בארצות הברית, פשוט מנפץ את המיתוס. לדבריו, הוא מעולם לא התעסק ב"עם מי צריך להתחבר", אלא פשוט ישב שעות וימים באולפן כדי ליצור. לדבריו, "שכשמתחילים להיסחף ולראות את הסטטוסים של מוזיקאים אחרים, קודם כל מבזבזים זמן עבודה, ושנית זה רק מייצר תסכול מיותר והשוואות שקשה להתמודד איתן".

לכהן יש בטן מלאה על ההערצה העיוורת שזמרים זוכים לה בציבור. לטענתו, אפילו הזמרים לעיתים לא מבינים את ההערצה המטורפת כלפיהם, "זה דבר די טיפשי להעריץ זמרים, שכן יש אנשים במקצועות שדורשים הרבה יותר אינטליגנציה שלא מקבלים אפילו מעט מההערצה שזוכים לה זמרים". לדבריו, הסיבה שזה בכל זאת קורה היא ש"מוזיקה פוגעת ישר בלב ועוקפת את ההיגיון, מה שגורם לאנשים לחשוב על הזמר כסוג של קול אלוקי".

כהן שעבד עם מיטב האמנים במוזיקה החסידית מודה שלפעמים קוסם לו יותר לעבוד עם אומנים צעירים, כמו נותי ליברמן, איתו יצר דברים שלא ידע שהוא מסוגל להם. "לזמרים גדולים ומוכרים, כמו שוואקי וליפא, כבר יש שטאנץ ואופי שהמפיק חייב להתאים את עצמו אליו, דווקא עם הצעירים נוצר קסם שבו בוראים משהו חדש באמת".

ומה לגבי ההשתלטות על אמריקה? כהן פתח אולפן מעבר לים מתוך חלום כמעט לא הגיוני, והוא מודה שלמרות שהבין כמה זה מופרך, הוא המשיך כי כבר היה מושקע בזה רגשית וכספית. הוא מספר כי במהלך התהליך גילה את פערי התרבות, לדוגמא, כשניסה לגייס טכנאי והבין שאמריקאים מחשבים משכורת לפי שבוע ולא לפי חודש. היום, הוא מפעיל את כל המערכת הזו מביתו בישראל עם שליטה מרחוק. המחשבים מסונכרנים, המצלמות עובדות, והוא אפילו פותח את הדלתות באולפן האמריקאי בלחיצת כפתור מישראל בזמן שהוא עורך סשן עם זמר שנמצא שם לבד.

הטיפ של כהן בסוף הראיון הוא: "תהיו קצת משוגעים". הוא מספר על תלמיד שלא התקדם כמצופה, וכשנשאל אם קורה שאמא שלו צועקת עליו בארבע לפנות בוקר לכבות את המחשב, התלמיד השיב בשלילה. המסקנה של כהן היא שאם אתם לא טוטאליים מספיק ומשוגעים לדבר שאתם אוהבים, יהיה לכם קשה לנצח את הפער מול המתחרים.

צפו בראיון המלא: